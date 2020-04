Ca mắc COVDID-19 ở Hà Nam: Phức tạp, chưa rõ nguồn lây nhiễm

Quảng cáo

Sáng nay, 8/4, thông tin từ Sở Y tế Hà Nam cho biết, đơn vị này vẫn đang triển khai tích cực việc điều tra tiểu sử dịch tễ của bệnh nhân thứ 4 bị mắc COVID-19 tại Hà Nam (bệnh nhân thứ 251 của cả nước), cũng là ca phức tạp nhất tại tỉnh này hiện nay để tìm nguồn bệnh, đồng thời ngăn chặn lây nhiễm từ ca bệnh này ra cộng đồng.

PGS-TS Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, khoảng 16 giờ chiều qua, 7/4, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo kết quả trường hợp nam bệnh nhân N.V.Đ. (64 tuổi), trú tại xóm 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, là bệnh nhân đang điều trị tại khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam dương tính với SARS-COV-2.

Cơ quan chức năng lập chốt ngay trong đêm tại cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam để kiểm soát tình hình - Ảnh: Hoàng Long

Bệnh nhân này được xác định vào Khoa Cấp cứu lúc 21 giờ 15 ngày 20/3 do tiêu chảy nhiều lần. Sau đó được chuyển lên khoa Tiêu hóa điều trị từ 20/3 đến nay. Sáng ngày 5/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt. Đến 6/4, bệnh nhân được chụp X-quang phổi, phát hiện phổi mờ không đồng đều thùy phổi bên phải, có tổn thương phổi kẽ nên lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 và được xác định nhiễm bệnh.

Theo ông Minh, do bệnh nhân này có bệnh sử phức tạp, bệnh nền nhiều như viêm gan, xơ gan, gout…, đặc biệt là bệnh nhân có viêm phổi. Bệnh nhân này dự đoán phức tạp do chưa xác định được nguồn lây bệnh. Do nằm viện dài ngày, tiếp xúc với nhiều đối tượng, vì thế nguy cơ lây nhiễm bệnh sang người khác rất lớn. Hiện vẫn chưa xác định được trường hợp F0 trong tình huống này.

Cùng với phong toả toàn thôn, đêm qua ngành y tế đã phúc thuóc khử trùng tại thôn Ngô Khê 3, nơi bệnh nhân COVID- 19 cư trú - Ảnh: Hoàng Long

Vì vậy, ngay sau khi nhận được thông tin, từ 19 đến gần 22 giờ đêm qua, Ban Chỉ đạo phong chống dịch COVID- 19 tỉnh Hà Nam đã họp khẩn ngay trong đêm để tìm giải pháp đối phó.

Từ tối qua đến sang nay, tỉnh Hà Nam đã triển khai khẩn cấp các biện pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ nguồn bệnh này gồm triển khai giám sát dịch tễ tại tất cả bệnh nhân, người nhà đến thăm, các y, bác sỹ nơi bệnh nhân N.V.Đ điều trị; tiến hành phun thuốc khử trùng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; cách ly nhân viên y tế và bệnh nhân tại khoa bệnh nhân N.V.Đ điều trị.

Ban chỉ đạo phong chống dịch HÀ Nam họp ngay trong đêm 7/4 để tìm giải pháp đối phó với ca bệnh COVID-19 mới - Ảnh: Hoàng Long

Ngay trong tối qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã xác định có trên 30 y bác sỹ, nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly tại khu riêng. Các trường hợp bệnh nhân nằm cùng buồng bệnh, người thân có tiếp xúc với bệnh nhân CVID- 19 này cũng được triển khai cách ly.

Cũng theo ông Minh, ngay trong đêm qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19 tỉnh Hà Nam đã yêu cầu UBND huyện Bình Lục đã dựng hàng rào, cách ly phong tỏa thôn Ngô Khê 3 (xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là nơi bệnh nhân cư trú.

Từ sáng nay, mọi trường hợp ra vào Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đều được kiểm tra, giám sát y tế - Ảnh: Hoàng Long

Từ đêm qua đến rạng sáng nay, toàn bộ khu vực khoa, buồng nơi bệnh nhân này điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cũng như thôn Ngô Khê 3 đã được phun thuốc khử trùng tiêu độc xong.

Cùng với lập chốt gác, kiểm tra tại cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam từ đêm qua, đến sáng nay, do vẫn phải tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh nên bệnh viện này đã lập tổ trực 24/24 tại cổng để đo thân nhiệt, khử trùng đối với từng người ra vào bệnh viện.

Đặc biệt, khu vực khoa Tiêu hoá, mọi trường hợp ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ, giám sát ở mức cao nhất về biện pháp phòng dịch.

Hà Nam cách ly 1 thôn liên quan đến bệnh nhân 251 nhiễm COVID-19 Ngày 8/4, ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết, vào đêm qua, UBND huyện Bình Lục đã quyết định cách ly thôn Ngô Khê 3, xã Bình Nghĩa vì liên quan đến bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Hoàng Long