Cà Mau: 5 ngày Tết có 4 người tử vong vì TNGT

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh minh hoạ

Ngày 8/2, Ban an toàn giao thông tỉnh Cà Mau cho biết, từ ngày 4 đến ngày 8/2, trên địa bàn Cà Mau có 4 người tử vong vì tai nạn giao thông.

Theo đó, vào 17 giờ 40 phút ngày 5/2, Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở xã Viên An (Ngọc Hiển) điều khiển xe máy mang BKS 69 K1 - 281.00 chở Nguyễn Thị Ngưng, 17 tuổi, ở xã Tân Hưng Tây (Phú Tân) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A hướng từ huyện Ngọc Hiển đi huyện Năm Căn, va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 60 N4 - 6389 do ông Trần Văn Út, 38 tuổi, ngụ xã Việt Thắng (Phú Tân) có chở theo em Ngô Bé Ngoan, 13 tuổi, ở xã Lâm Hải (Năm Căn).

Vụ va chạm làm Ngưng tử vong tại chỗ, Nguyễn Trung Hiếu tử vong tại Bệnh viện đa khoa Năm Căn. Ông Trần Văn Út, em Ngô Bé Ngoan đang chữa trị do chấn thương.

Vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 6/2, Nguyễn Văn Tý, 28 tuổi, ở ấp 7, xã Khánh An (U Minh) điều khiển xe máy BKS 69H1-08124, đi theo hướng từ Khu công nghiệp Khí - Điện - Đạm, va chạm với xe máy 67L1-78223 do Phạm Hóc Lũy, 24 tuổi, ở huyện Chợ Mới (An Giang) đi cùng chiều, rồi xe Tý va chạm với xe mô tô chạy ngược chiều khiến Tý tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào 19 giờ 15 phút ngảy 4/2, Nguyễn Văn Nghề, 20 tuổi, ở ấp Đường Cày, xã Phú Tân (Phú Tân) điều khiển xe máy BKS 67X1-2936, chở theo bà Nguyễn Hồng ven chạy từ hướng xã Phú Thuận (Phú Tân) đi về huyện Cái Nước. Khi đang đang tăng tốc vượt xe tải mang BKS 69C-02501, va chạm với xe mang BKS 52T5-3335 lưu thông chiều ngược lại.

Vụ va chạm làm Nghề, chị Vẹn ngã xuống đường. Đúng lúc đó, xe tải mang BKS 69C-02501 chạy cán qua người Nghề tử vong tại chỗ.

Nguyễn Tiến Hưng