Cà Mau: Ngăn chặn, bắt giữ nhiều người đua xe

Ngày 18/11, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, nhận được thông tin tố giác, vào khoảng 2 giờ ngày 18/11, Cảnh sát 113-Cảnh sát trật tự, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với công an địa phương ngăn chặn và tạm giữ nhiều người có hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép tại khu vực xã Định Bình (thành phố Cà Mau).

Khi lực lượng làm nhiệm vụ vào cuộc, các đối tượng bỏ chạy nhưng lực lượng Công an đã kịp thời tạm giữ 16 xe mô tô và 24 đối tượng, trong đó có cả đối tượng là nữ.

Qua kiểm tra, nhiều xe môtô đã được các đối tượng thay đổi kết cấu bộ phận xe, để có thể tăng tốc trong thời gian ngắn. Hầu hết các biển số xe môtô đều đăng ký tại Cà Mau, còn lại là tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

Tuyến đường QL đoạn từ xã Tắc Vân đến xã Định Bình nằm ngoại ô thành phố Cà Mau thường xảy ra tình trạng tụ tập để đua xe, cổ vũ đua xe gây bức xúc trong người dân, ảnh hưởng đến TTATGT và tình hình hình ANTT.

Hiện các đối tượng và tang vật đã được chuyển về cơ quan Công an để tiếp tục xử lý.

