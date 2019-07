Các Tổng giám đốc của Hà Nội và TP. HCM rơi vào lao lý vì đất, vì nhà

Ông Lê Tấn Hùng (56 tuổi). Năm 2014, ông Hùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri), doanh nghiệp trực thuộc UBND TP. HCM.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Sagri đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can Lê Tấn Hùng.

Theo xác định của cơ quan chức năng, Sagri đã để xảy ra một loạt sai phạm, sai sót tại các dự án công sản hàng trăm ha như: Khu sản xuất nông nghiệp Phạm Văn Cội; dự án trồng chuối xuất khẩu tại xã Phạm Văn Cội; khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phú Mỹ Hưng; Chuyển nhượng đất dự án "giá bèo" trái luật: Điển hình là phát triển nhà ở tại KP.4, P.Phước Long B, Q.9 (chuyển nhượng giá hơn 168 tỉ đồng, tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2)…

Sai phạm nghiêm trọng khác tại hàng loạt dự án đầu tư sử dụng đất công sản: Điển hình dự án Cụm công nghiệp Láng Le - Bàu Cò ở xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) diện tích hơn 89 ha, tổng mức đầu tư 693 tỉ đồng…

Khu sản xuất nông nghiệp Phạm Văn Cội một trong những dự án có sai phạm, sai sót của Sagri.

Ông Phan Minh Nguyệt (57 tuổi). Trong giai đoạn 2005 – 2014, ông Nguyệt làm Chủ tịch HĐTV, kiêm Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO), DN trực thuộc UBND TP Hà Nội.

Tháng 1/2014, ông Nguyệt được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội. Đến tháng 2/2015, bị khởi tố về tội tham ô tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 16/5/2018, bị tuyên bị án 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo xác định, ông Nguyệt đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng 12 gian ki-ốt và 114 gian nhà cấp 4 trên diện tích đất khoảng 7.800m2 cho cán bộ, công nhân viên thuê lại, phải trả 500 triệu đồng/gian. Các công trình này, công ty và xí nghiệp không lập dự án, không xin phép xây dựng, không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra các sai phạm khác như: dự án cải tạo Khu tập thể Lĩnh Nam do Xí nghiệp Thanh Trì (chi nhánh của HADICO) quản lý, đã sửa chữa, xây dựng loạt gian nhà cấp bốn trên nền nhà kho và khu tập thể cũ để cho thuê. Tổng số tiền thu được 2,3 tỷ đồng để ngoài sổ sách, sử dụng theo chỉ đạo của ông Nguyệt.

Khu kiot cho trên đường Hồ Tùng Mậu của Cty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (HADICO) dưới thời ông Nguyệt lãnh đạo đã xây dựng và sử dụng sai.

Ông Nguyễn Đức Sơn (61 tuổi), nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, là DN nhà nước trực thuộc UBND TP Hà Nội.

Ngày 12/6/2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Sơn 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo xác định từ 2009 đến 2014, lợi dụng quyền hạn được giao, tự ý cho 24 công ty, đơn vị sử dụng 24 điểm kinh doanh dịch vụ trái quy định, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền gần 20 tỷ đồng. Ông Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý nhà Hà Nội chịu trách nhiệm chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, trực tiếp ký các hợp đồng kinh tế và điều hành công tác quản lý quỹ nhà được giao...