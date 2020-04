Cách chức ba cán bộ cấp Trưởng phòng Công an Đồng Nai

Quảng cáo

Chiều ngày 22/4, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định về việc cách chức đối với 3 trưởng phòng thuộc Công an tỉnh này.

Theo đó, các trưởng phòng bị cách chức gồm: thượng tá Bùi Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh; thượng tá Hoàng Liên Sơn, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh. Trước đó, sáng cùng ngày, quyết định cách chức đã được thực hiện đối với thượng tá Đặng Thế Trung, Trưởng phòng CSGT.

Trước đó, căn cứ theo kết luận của UBKT Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 6 cán bộ là lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng của Công an tỉnh Ðồng Nai.

Cụ thể, cách tất cả các chức vụ trong Ðảng đối với bốn 4 người, gồm: thượng tá Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ðảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; thượng tá Hoàng Liên Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh điều tra, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh; thượng tá Ðặng Thế Trung, Bí thư Ðảng ủy, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh; trung tá Trần Trọng Thủy, Phó Bí thư Ðảng ủy, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh.

Theo kết luận của UBKT, trong thời gian giữ các chức vụ, 4 người nêu trên chịu trách nhiệm về một số vi phạm trong lĩnh vực được phân công liên quan đến xử lý sai quy trình một số vụ án; vũ khí quân dụng tại đơn vị; bán đấu giá tang vật vi phạm hành chính,... Những vi trên là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và cá nhân các đồng chí.

UBKT Tỉnh ủy Ðồng Nai cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá Dương Thanh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Ðảng ủy, Trưởng Công an huyện Long Thành vì những vi phạm nghiêm trọng xảy ra trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Ðảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó Thủ trưởng CQCSÐT Công an tỉnh, Phó Trưởng phòng CSGT, Trưởng phòng CSGT; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với thượng tá Phan Trọng Lộc, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Ðảng ủy, Trưởng Công an huyện Xuân Lộc do vi phạm trong thời gian giữ chức Bí thư Ðảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Phó Thủ trưởng CQCSÐT Công an tỉnh.

