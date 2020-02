Cách ly dịch Covid-19, lái xe tố bị thu tiền triệu phí trông xe

Thu tiền triệu phí trông xe khi cách ly

Anh T.H (quê Bình Thuận) là một trong số những lái xe bị cách ly ở cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai). Anh cho biết: "Khi kết thúc cách ly, chúng tôi nhận được thông báo trên loa phát thanh yêu cầu những xe đậu dưới 10 ngày thì phí trông giữ xe là 100.000 đồng/ngày đêm; còn đối với những xe đậu trên 10 ngày thì nộp 1 triệu đồng. Lái xe đã bị cách ly chống dịch mà họ còn thu đủ thứ tiền thế này”.

Hàng trăm xe container ở cửa khẩu Kim Thành chiều 20/2.

Theo anh H., tài xế đa phần chở hàng nông sản từ phía Nam để xuất qua Trung Quốc. Cánh tài xế vì công việc mà không kịp về quê dịp Tết Nguyên đán. “Chúng tôi chở hàng từ 28 Tết. Đến cửa khẩu Kim Thành, do là ngày lễ nên mùng 3 Tết, hàng mới thông quan qua Trung Quốc. Giao hàng xong khi về nước, tôi được các anh biên phòng, hải quan cửa khẩu Kim Thành thông báo do dịch bệnh nên phải cách ly theo dõi 14 ngày. Tài xế được đo thân nhiệt, phun thuốc khử trùng cho xe. Xe có người trông coi và sẽ không bị mất mát gì cả. Sau đó, tất cả tài xế được hướng dẫn đưa xe vào bãi than gần cửa khẩu để xe rồi đi cách ly", tài xế H nói.

Trong khi đó, tài xế N.Q bày tỏ: “Họ không hướng dẫn cụ thể cho chúng tôi. Nếu biết trông giữ xe mất phí, tài xế sẽ mang ô tô đến quán ăn, kho của người quen để gửi, chứ vừa bị cách ly do dịch mà còn bị thu tiền tiền triệu như thế này".

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi trông giữ xe là kho thuộc công ty cổ phần logistics Kim Thành (trụ sở tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Ngày 20/2, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thiếu tá Nguyễn Đình Quang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết: Sau khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo đã cử cán bộ kiểm tra, nhưng đó là bãi xe của đơn vị sự nghiệp phía ngoài khu Cửa khẩu.

“Các dự án đó là họ đầu tư, không phải kho bãi của nhà nước. Chúng tôi đang cử người kiểm tra, xác minh, làm rõ việc thu tiền cao của bãi xe tư nhân bên ngoài”, vị này nói.

Lái xe đi về trong ngày không phải cách ly 14 ngày

Ngày 20/2, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế lãnh đạo Sở Y tế Lào Cai cho biết, đã thực hiện cho phép các lái xe và nhân viên theo xe hàng xuất khẩu sang Hà Khẩu (Trung Quốc) sau khi trở về Lào Cai không bị cách ly 14 ngày, với điều kiện đi về trong ngày và mặc đồ bảo hộ phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Theo ông Hương, việc này được chính thức thực hiện từ chiều 19/2, nhằm tháo gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành. Theo đó, các lái xe và nhân viên đi cùng xuất khẩu nông sản sang chợ đầu mối Phú Quý (Hà Khẩu, Trung Quốc) phải mặc đầy đủ bộ đồ phòng hộ y tế theo quy định, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà-phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đồng thời, chỉ được chở đến khu vực giao hàng tại cửa khẩu, không đi sâu vào nội địa và phải trở về Việt Nam trong ngày.

Dịch Covid-19 khiến hàng nông sản Việt Nam bị ùn ứ ở cửa khẩu quốc tế Kim Thành.

Các lái xe và nhân viên đi cùng nói trên không cần phải cách ly 14 ngày như trước, mà có thể tự theo dõi sức khỏe, nhưng phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương, nơi cư trú khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Còn theo ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc hạn chế tập trung đông người, mỗi xe hàng xuất khẩu qua biên giới chỉ có hai công nhân bốc xếp khiến thời gian thông quan kéo dài hơn. Thời điểm này, tại Lào Cai, mỗi ngày có thể giải quyết cho hơn 100 xe qua cửa khẩu, sang tới Trung Quốc chỉ có khoảng 60 xe vào được nội địa, còn lại phải tiếp tục xếp hàng ở chợ đầu mối Phú Quý. “Các doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật, nắm bắt năng lực thông quan tại cửa khẩu, cân nhắc quyết định vận tải hàng, tránh ùn tắc, phải chờ đợi và phát sinh chi phí khi đưa hàng qua Trung Quốc”, vị này nói.

Trước đó, tại phiên họp thứ sáu triển khai nhiệm vụ trong năm 2020, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết: Hàng chính ngạch cũng gặp khó khăn vì quy định “lái xe nếu đưa hàng sang biên giới thì khi quay về sẽ phải cách ly 14 ngày” theo quy định phòng dịch mà chúng ta đề ra. “Cho nên ngày 6/2, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế có quy trình thống nhất, có biện pháp riêng với lái xe khu vực biên giới, như mặc quần áo bảo hộ chống dịch. Làm sao để đảm bảo chống dịch nhưng không quá mức cần thiết khiến hàng hoá gián đoạn”, ông Khánh nói.

Quang Lộc