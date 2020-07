Cách ly hàng chục người Trung Quốc: Nghi vấn đường dây đưa người vượt biên

Quảng cáo

Nghi vấn đường dây đưa người vượt biên

Ngày 18/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam nhận tin báo của người dân về việc hàng chục người Trung Quốc “không biết bằng cách nào” nhập cảnh vào Việt Nam, đang ở một cơ sở lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, nhóm người Trung Quốc này bỏ chạy tán loạn. Có 4 người bị tạm giữ, còn 17 người khác bỏ chạy về hướng TP. Hội An. Sau đó, cả 21 người Trung Quốc kể trên được đưa vào khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID - 19 (tại Trung đoàn 885, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ).

Người dân và chính quyền địa phương bày tỏ lo ngại khi người Trung Quốc nhập cảnh trái phép giữa tình hình dịch bệnh COVID- 19 đang còn hoành hành.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam Nguyễn Văn Hai cho hay, toàn bộ 21 người Trung Quốc này có kết quả âm tính lần 1 với vi rút SARS- Cov-2. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục theo dõi trong 14 ngày tiếp theo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng công an đang phối hợp với Sở Ngoại vụ tập trung lấy lời khai, điều tra làm rõ. Qua lời khai ban đầu, nhóm người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ (đường mòn lối mở). Sau đó, nhóm người này đi bằng đường bộ từ Bắc vào Nam, rồi lưu trú tại Quảng Nam với nhiều mục đích khác nhau, đôi khi họ vào để lao động. Trong số 21 người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Nam có 17 người không có giấy tờ tùy thân.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận định, khả năng đây là một đường dây đưa người vượt biên và có một “đầu nậu” giữ hết hộ chiếu của những người này. Xung quanh vụ việc, nhiều vấn đề cần được làm rõ. Tuy nhiên, do nhóm người Trung Quốc ở nhiều nơi khác nhau, không tập trung nên không phải chỗ nào cũng có ngay phiên dịch nên việc lấy lời khai của những đối tượng này cũng gặp khó khăn”, Thiếu tướng Dũng thông tin.

Cách ly, theo dõi ít nhất 29 người Trung Quốc

Chiều 21/7, trao đổi với PV Tiền Phong, bác sĩ Trương Xuân Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 199 (Bộ Công an, đóng tại TP Đà Nẵng) cho biết: Bệnh viện này đang tiến hành cách ly theo dõi sức khỏe của 5 người Trung Quốc. Cả 5 người này đều âm tính với SARS-CoV-2 và sức khoẻ bình thường.

Theo bác sĩ Hùng, 5 trường hợp này được Công an TP Đà Nẵng gửi và đưa đến cách ly tại bệnh viện đã hơn 10 ngày. Về việc khai báo y tế, cũng như lịch trình của cả 5 người này vào Đà Nẵng, ông Hùng cho biết: Bên Công an gửi qua, bệnh viện chỉ thực hiện cách ly y tế theo quy định nên không rõ nhóm người này vào Đà Nẵng bằng cách nào. Nhóm 5 người này không nằm trong số 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang được cách ly tại một khách sạn trên đường Loseby (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Trong khi đó, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) TP Đà Nẵng cho biết: Sau khi những trường hợp này được tiếp nhận, cách ly, CDC đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần đầu đều âm tính với chủng virus này. Theo quy định, trước khi hết thời hạn cách ly, những trường hợp này sẽ được lấy mẫu xét nghiệm một lần nữa.

Trước đó, vào ngày 18/7, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và được cơ quan chức năng đưa về cách ly tập trung, theo dõi sức khỏe tại một khách sạn trên đường Loseby (quận Sơn Trà). Trung tâm Y tế quận Sơn Trà lập tức cử các cán bộ, nhân viên phối hợp lực lượng chức năng tổ chức theo dõi sức khỏe hằng ngày các trường hợp này. Sau hơn 3 ngày, sức khỏe của 24 người Trung Quốc đều ổn định. Kết quả xét nghiệm của 24 người Trung Quốc này hiện tại âm tính với SARS-CoV-2.

“Những người Trung Quốc nói trên vào Đà Nẵng như thế nào, nhằm mục đích gì?”, phóng viên Tiền Phong liên lạc với lãnh đạo Công an quận Sơn Trà tìm câu trả lời, tuy nhiên lãnh đạo công an quận này nói: Thẩm quyền phát ngôn thuộc về Công an TP Đà Nẵng.

Bắt 3 đối tượng trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Chiều ngày 21/7, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang chỉ đạo hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự liên quan việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Theo đó, lực lượng công an đã bắt 3 đối tượng liên quan vụ việc 24 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng vừa được phát hiện. Trong số 3 đối tượng bị bắt có 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc. Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra, bắt quả tang 24 người Trung Quốc đang lưu trú trái phép trong 1 khách sạn ở thành phố Đà Nẵng. Hiện cơ quan công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố vụ án về tội tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. P.V

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo xác minh Chiều 21/7, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, sau khi có thông tin về hai nhóm người Trung Quốc bị cơ quan chức năng ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng phát hiện nhập cảnh trái phép, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc xác minh theo lời khai ban dầu của hai nhóm người này. Tuy nhiên, đến thời điểm này chưa xác định được địa điểm cụ thể mà những người này xâm nhập vào Việt Nam. Nguyễn Minh

HOÀI VĂN -NGUYỄN THÀNH