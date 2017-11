Cấm biển, điều tiết nước hồ chứa đón lũ, phòng mưa bão

Ngày 18/11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế cho biết vừa phát công điện gửi các địa phương, đơn vị chức năng, chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn yêu cầu chủ động phòng, chống đợt mưa lớn trên diện rộng kết hợp thời tiết xấu do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới. Theo đó, lệnh cấm biển cũng được thực thi kể từ trưa cùng ngày, còn các hồ chứa xả nước đón lũ bắt đầu vào chiều 18/11.

Theo cơ quan này, từ chiều 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng miền Bắc, đến 19/11 tiếp tục ảnh hưởng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây đợt mưa to, có nơi rất to. Sau đó, đến các ngày từ 23 đến 25/11, không khí lạnh tiếp tục bổ sung và hoạt động tăng cường ở khu vực Trung Trung Bộ, nên vùng này sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với mức từ 300-400mm. Ngoài ra, trên khu vực phía đông miền Nam Philippines xuất hiện áp thấp nhiệt đới, sau đó đã mạnh lên thành bão, gây nguy hiểm đến khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nước ta.

Trước tình hình này, ngoài phương án sơ tán dân ở những vùng xung yếu, thấp trũng, sạt lở, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TT-Huế yêu cầu thực hiện lệnh cấm biển kể từ trưa 18/11, kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú ẩn an toàn. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn là Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền phải vận hành điều tiết nước trong 72 giờ về mức an toàn lần lượt theo cao trình là +35m, +80,6m, +56m, để chủ động đón lũ.

Các hồ chứa tại TT-Huế lại khẩn trương xả nước đón lũ.

Dự báo lũ trên các sông tại Huế lại lên do hồ thủy điện xả lũ và mưa lớn trong vài ngày tới.

Dự báo, lũ trên sông Hương do tác động hồ chứa xả nước sẽ lên mức +1,6m (trạm Kim Long), trên báo động I: 0,6m; sông Bồ lên mức +2,m (trạm Phú Ốc), trên báo động I: 0,5m).

Ngọc Văn