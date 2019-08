Cán bộ công an vượt hơn 60km hiến máu cứu bệnh nhân

Quảng cáo

Ngày 31/8, trao đổi với PV Tiền phong, Đại úy Đặng Đình Tài, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng nay CLB nhận được tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có bệnh nhân Nguyễn Thị Khành (trú tại xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà) bị xuất huyết đường ruột, đang cần gấp 2 đơn vị máu nhóm AB để điều trị, trong khi nguồn máu của bệnh viện đã hết.

Trung úy Lương Văn Kiên (Công an huyện Hương Sơn) vượt hơn 60km hiến máu cứu bệnh nhân

CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh khẩn trương huy động các thành viên có nhóm máu bệnh nhân cần. Ngay lập tức, Trung úy Lương Văn Kiên (Công an huyện Hương Sơn) vượt hơn 60km và Đại úy Nguyễn Đình Sáng (Phòng An ninh Đối nội) có mặt tại bệnh viện để kịp thời hiến máu và thăm hỏi động viên bệnh nhân Nguyễn Thị Khành và người thân. Được biết, trong 4 tháng nay, đồng chí Nguyễn Đình Sáng đã tham gia hai lần hiến máu cứu bệnh nhân.

Đại úy Nguyễn Đình Sáng trong 4 tháng đã tham gia 2 lần hiến máu cứu bệnh nhân

Theo Đại úy Đặng Đình Tài, CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh mới được thành lập một năm. “Đã có hơn 10 lượt trực tiếp hiến máu giúp đỡ 13 bệnh nhân. Có thành viên một năm hiến đến 3 lần. Đây là những người có nhóm máu đặc biệt nên các bệnh viện điện thoại mỗi khi bệnh nhân cần”, Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh cho biết.

Cho đến nay, CLB Ngân hàng máu sống Công an Hà Tĩnh có gần 100 thành viên tham gia. Được biết, ngoài hoạt động của CBL Ngân hàng máu sống, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh mỗi năm tổ chức 2 lần hiến máu nhân đạo theo định kỳ, thu về bình quân 300 đơn vị máu mỗi năm.

