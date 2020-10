Cận cảnh đoàn tàu metro Bến Thành – Suối Tiên sắp cập cảng TP.HCM

Quảng cáo

Chiều 2/10, tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết đoàn tàu đầu tiên thuộc dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã chính thức rời cảng Kasado (Nhật Bản) vào lúc 12 giờ, ngày 30/9.

Toa tàu được cẩu chuyên dụng đưa xuống tàu biển. Ảnh: MAUR

Theo kế hoạch, đoàn tàu sẽ cập cảng tại TP.HCM vào ngày 8/10 và được vận chuyển về depot Long Bình trong ngày 10/10/2020.

Đoàn tàu đang được xếp dỡ xuống tàu biển tại cảng Kasado (Nhật Bản). Ảnh MAUR

Đặc biệt, đoàn tàu có bề rộng toa xe lớn nhất so với các tàu metro khác ở Việt Nam. Bề rộng bên trong đoàn tàu lên tới 2.950 mm. Nội thất của đoàn tàu được thiết kế với cấu trúc đơn giản, chức năng tốt phù hợp với việc sử dụng hàng ngày và dễ dàng vệ sinh, bảo dưỡng.

Toa tàu rộng 2.950 mm, lớn nhất so với các đoàn tàu metro tại Việt Nam. Ảnh: MAUR

Ngoài ra, màu sắc chủ đạo bên trong đoàn tàu là màu xanh dương (phù hợp với thiết kế ngoại thất) tạo cảm giác tươi mới, mát mẻ, dễ chịu và nội thất mang màu xám bạc khiến cho đoàn tàu trở nên sáng và sạch hơn.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, thiết kế nội thất đoàn tàu đã đáp ứng được 3 điều kiện sau đây: Không gian thoáng; An toàn và tiện lợi; Dễ chịu và thoải mái.

Thiết kế nội thất của toa tàu. Ảnh: MAUR

Nhà thầu Hitachi (Nhật Bản) đã lựa chọn những công ty vận chuyển uy tín nhất tại Nhật Bản và Việt Nam để thực hiện công việc quan trọng này. Theo đó, đoàn tàu được Công ty HITACHI TRANSPORT SYSTEM, LTD vận chuyển ra cảng Kasado và thực hiện việc bốc dỡ lên tàu.

Nội thất trong toa tàu. Ảnh: MAUR

Tiếp đó, đoàn tàu được vận chuyển bằng đường biển về TPHCM bởi công ty Mitsui O.S.K. Kinkai, Ltd.

Lịch trình dự kiến của đoàn tàu metro đầu tiên tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR

Sau khi đoàn tàu cập cảng tại TPHCM, Công ty HITACHI TRANSPORT SYSTEM (VIETNAM) CO., LTD sẽ bốc dỡ xuống tàu và sau đó được các công ty Gemadept Corporation và Cuong Transportation Co,. Ltd vận chuyển về Depot Long Bình (quận 9) bình xe chuyên dụng.

Huy Thịnh