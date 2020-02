Cận cảnh khách sạn phố cổ Hà Nội 'đóng băng' vì dịch Covid-19

Trong thời gian này, công an phường Hàng Trống, trạm y tế phường thường xuyên đến kiểm tra công tác phòng chống dịch. Được biết, tại quận Hoàn Kiếm, công tác quản lý khách lưu trú đã được hiện đại hóa qua ứng dụng internet. Khi khách đến khách sạn trình hộ chiếu sẽ cập nhập qua phần mềm khách sạn, được kết nối với phần mềm quản lý hành chính công an quận. Qua đó, công an quận nắm rõ lượng khách lưu trú trên toàn địa bàn mỗi ngày. Từ đó, kết hợp với công an phường địa bàn phân loại quản lý chặt chẽ.