Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm hàng nghìn công nhân Hải Dương sau Tết

Tại huyện Cẩm Giàng, khoảng 1.500 công nhân các công ty: Best Pacific (KCN Cẩm Điền) sản xuất vải, linh kiện may mặc, Công ty UMC lắp ráp linh kiện điện tử tại KCN Tân Trường và Công ty Xăng dầu Đại An được ưu tiên lấy mẫu xét nghiệm trước.