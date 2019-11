Cận cảnh lửa thiêu rụi 10.000 m2 nhà xưởng Công ty May Nhà Bè

TPO - Khoảng 100 cán bộ chiến sĩ cùng 9 xe chữa cháy đã được điều tới hiện trường nhưng do gió to, vật liệu bên trong nhà xưởng Công ty cổ phần May Nhà Bè thuộc loại dễ cháy, bao quanh vách nhà xưởng là tôn nên việc khống chế ngọn lửa rất khó khăn.