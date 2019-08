Cận cảnh quả bom nặng hơn 100kg dưới lòng sông Hải Phòng

Quảng cáo

Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng sáng nay (19/8) cho biết, chiều qua (18/8) hai vợ chồng ngư dân trong lúc thả lưới đã phát hiện một quả bom dài khoảng 1m, nặng hơn 100kg dưới lòng sông Tam Bạc (đoạn ngay chân cầu mới Tam Bạc phía bên phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Quả bom nặng hơn 100kg được ngư dân phát hiện.

Nhận được tin báo, Công an phường Hạ Lý đã có mặt và tiến hành bảo vệ khu vực phát hiện trái bom (căng dây cảnh báo, giải tỏa đám đông) để đảm bảo an toàn cho người dân. Đồng thời, báo cáo UBND phường và Công an quận Hồng Bàng.

Được biết, do nắng nóng kéo dài nên mực nước sông Tam Bạc hạ thấp khiến quả bom “lộ thiên”. Đây là loại bom phá hoại còn sót lại từ chiến tranh và có sức công phá lớn.

Hiện quả bom đã bị vô hiệu hóa và chờ thành phố có hướng xử lý di dời về nơi an toàn.

Hình ảnh tại hiện trường:

Quả bom được phát hiện nằm ngay chân cầu mới Tam Bạc.

Lực lượng chức năng vô hiệu hóa quả bom.

Hai vợ chồng ngư dân đã phát hiện ra quả bom.

Hoàng Dương - Phương Linh