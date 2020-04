Cảng cá Lạch Vạn đông đúc, người dân thờ ơ với khẩu trang giữa đại dịch

Trao đổi với PV, ông Ngô Xuân Thủy - Cảng trưởng Cảng cá Lạch Vạn (thuộc Ban quản lý Cảng cá Nghệ An) thông tin: "Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên phát trên loa truyền thanh và tờ rơi để tuyên truyền cho bà con ngư dân việc phòng chống dịch COVID-19. Trung bình cảng cá có khoảng 500 người tập trung về đây và hàng trăm chiếc thuyền ra khơi đánh bắt. Tuy nhiên, tại thời điểm này chỉ có khoảng 200 - 300 người, số lượng tàu thuyền của bà con cũng ra khơi ít hơn do cửa lạch cạn, ra khơi lại không được cá. Đại đa số người dân đều đeo khẩu trang khi vào bến, tuy nhiên về vấn đề về giãn cách xã hội với khoảng cách 2m thì ở đây không làm được vì người dân họ buôn bán rất đông."

Theo Ban quản lý cảng cá Nghệ An, cảng cá Lạch Vạn chỉ có 7 cán bộ, nhân viên nên rất khó trong việc kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm. Trước vấn đề này, Ban quản lý cảng cá Nghệ An đã có đề nghị UBND xã Diễn Ngọc và Đồn biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cử cán bộ, chiến sỹ phối hợp với BQL để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ đúng quy định phòng dịch COVID-19 của Chính phủ và Bộ Y tế.