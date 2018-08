Cảnh báo mưa dông ở khu vực nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một vùng mây dông gây mưa cho khu vực Hòa Bình có xu hướng di chuyển về phía khu vực Hà Nội.



Vào cuối giờ chiều nay, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục di chuyển về phía khu vực nội thành Hà Nội, gây mưa rào và dông cho các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, sau đó vùng mưa có thể ảnh hưởng dần đến các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh, từ đêm mai (3/8) ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 05/8.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.



Tại khu vực Hà Nội, đêm nay và ngày mai có mưa,mưa rào; từ đêm mai đến ngày 05/8 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (3/8), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.



Ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

PV