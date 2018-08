Cảnh cáo, chuyển công tác CSGT vào nhà nghỉ với cô giáo mầm non

TPO - Chiều 13/8, thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Tham mưu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định thi hành kỷ luật đối với thượng úy Lê Xuân Hùng (công tác tại Đội CSGT số 6, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) bằng hình thức cảnh cáo.