Cánh cửa cổng nhà văn hóa đổ sập khiến bé 7 tuổi chấn thương sọ não

Quảng cáo

Ngày 12/8, thông tin từ ông Nguyễn Thanh Bích – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc, cánh cửa cổng nhà văn xóm đổ sập khiến một cháu bé phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 16h (ngày 10/8), bé H.T.L.Đ. (7 tuổi, trú tại xóm 11, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ) chơi ở khu vực nhà văn hóa xóm thì bất ngờ cánh cửa cổng đổ sập đè lên người bé.

Phát hiện vụ việc, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, bé Đ. tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An để chữa trị.

Theo người nhà cho biết, bé Đ. bị chấn thương sọ não, phẫu thuật xong, bé nằm điều trị tích cực tại bệnh viện.

Cảnh Huệ