Cảnh sát bất lực xử lý ô tô đón trả khách giữa đường Hà Nội

Đại diện Đội CSGT số 7 cho biết thời gian qua đơn vị xử lý một số trường hợp vi phạm tuy nhiên, tình trạng này vẫn tái diễn và khó xử lý triệt để. Việc xe khách chạy vào nội đô do Sở GTVT cấp phép cho đơn vị kinh doanh. Lý do Sở GTVT cấp phép do nhiều nhà xe chạy trùng giờ. Để tránh việc tranh giành khách, mâu thuẫn dẫn đến va chạm, xô xát giữa các tài xế nên phân luồng một số nhà xe chạy trên đường Nguyễn Trãi.