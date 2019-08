Cảnh sát cứu hộ hy sinh khi lặn dưới kênh tìm thi thể nạn nhân

Quảng cáo

Trưa nay (28/8), lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh thông tin với phóng viên Tiền Phong về vụ việc chiến sỹ Đội CHPCCC&CNCC hy sinh khi thi hành nhiệm vụ.



Theo đó vào lúc 6h ngày 27/8, người dân phát hiện mép trạm cân Đông (xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) có 1 xe đạp nhưng không có người nên trình báo công an xã Đôn Thuận huyện Trảng Bàng.

Qua xác minh xe đạp trên của ông Trần Văn Mượt (SN 1953, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và được biết ông Mượt ra khỏi nhà từ chiều ngày 26/8 nhưng không thấy về nhà.

Do Công an huyện Trảng Bàng không có đội cứu hộ chuyên trách nên đề nghị Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tây Ninh hỗ trợ và được tăng cường 23 cán bộ, chiến sỹ tham gia trục vớt nạn nhân Mượt.

Khoảng 13h06 ngày 27/8, nhóm 5 chiến sỹ người gồm Trần Văn Lành, Phạm Thành Lợi, Trần Thế Dũng và Phạm Huy Khang lặn xuống dòng kênh để tìm vớt xác nạn nhân.

Khoảng 35 phút sau, 4 người gồm Lợi, Dũng, Huy và Khang lên mặt nước. Riêng chiến sỹ Lành thì không thấy đâu. 4 chiến sỹ tiếp tục lặn xuống kênh tìm chiến sỹ Lành thì tìm được và đưa chiến sỹ Lành lên bờ.

Anh Lành được nhanh chóng đưa đến trung Tâm y tế huyện Gò Dầu cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bàng phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đối với anh Trần Văn Lành đồng thời tiếp tục vớt được xác nạn nhân Trần Văn Mượt.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đến động viên gia đình chiến sỹ Lành, tổ chức lễ tang chu đáo. Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh sẽ làm thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho chiến sỹ Trần Văn Lành.

