Cảnh sát cứu nhiều người bị ngạt khói trong nhà nghỉ lúc sáng sớm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h50 ngày 22/4, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại nhà nghỉ Hồng Nhung (phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm) khiến nhiều người sinh sống bên trong và các hộ dân xung quanh hoảng hốt tháo chạy ra ngoài đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng.Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Không lâu sau đó, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.Được biết, có 4 người được cảnh sát giải cứu ra ngoài an toàn do bị ngạt khói. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn nhà nghỉ này không đón khách do dịch COVID-19, chỉ có 8 người thuê trọ phòng theo tháng còn lại là một số nhân viên, tạp vụ và người trong gia đình.Ngoài ra, bước đầu xác định đám cháy bùng phát tại khu vực bếp tầng 1 của nhà nghỉ.Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.

Thanh Hà