Cặp vợ chồng chết thương tâm dưới gầm xe tải

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h30 hôm qua tại khu vực thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức, Hà Nội).



Thời điểm đó, ông Đỗ Văn C. (SN 1977) điều khiển xe máy BKS 30F6 -1710 chở vợ là chị Đoàn Thị T. (SN 1976, cùng trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) di chuyển trên quốc lộ 32 theo hướng đi thị xã Sơn Tây.

Khi đến khu vực thị trấn Trạm Trôi, xe máy của ông C va chạm với xe tải BKS 29H-283.81 do ông Nguyễn Văn Khánh (SN 1983, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển. Sau cú va chạm, vợ chồng ông C. bị cuốn vào gầm xe tải. Vụ tai nạn khiến cả hai vợ chồng tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, công an huyện Hoài Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ đã xuống hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Thanh Hà