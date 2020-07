Cặp xe 'khủng' đa năng dựng hàng rào thép trong chốc lát

Quảng cáo

Cảnh sát cơ động Công an Đồng Nai vừa được Bộ Công an và UBND tỉnh đồng Nai cấp 2 xe ô tô thiết lập rào chắn để phục vụ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Xe thiết lập rào chắn có xuất xứ Hàn Quốc, bao gồm xe cơ sở dạng tải trọng nặng có bồn chứa một lượng nước lớn.

Ngoài ra, xe được trang bị hệ thống loa áp chế, hệ thống đèn chiếu xa, súng phun nước chính, camera giám sát, camera tĩnh, hệ thống phóng đạn hơi cay và máy phát điện…

Phía sau xe được thiết các tấm rào chắn lưới thép, khi cần thiết lập rào chắn hệ thống nâng thủy lực sẽ đẩy 2 rào sang 2 bên tạo thành một hàng rào dài gần 9m, cao khoảng 3m.

Mạnh Thắng