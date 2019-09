Cậu bé 13 tuổi đói lả bên chiếc xe máy chạy lạc đường từ Kon Tum qua Đắk Lắk

Quảng cáo

Ngày 3/9, một lãnh đạo Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa điều 1 xe chuyên dụng và cử cán bộ đi cùng để đưa cháu A Duy Khang 13 tuổi về trụ sở công an huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, bàn giao cháu bé lại cho gia đình.

Trước đó, tối 2/9, ông Trần Văn Tư (chủ 1 nhà xe ở thị xã Buôn Hồ) phát hiện cháu Khang ngồi gục trong tình trạng đói khát, đuối sức tại phường An Bình (thị xã Buôn Hồ), bên cạnh là chiếc xe máy mang biển số: 82H1-088.70.

Cháu Khang được cho ăn uống tại Công an thị xã Buôn Hồ Ngay sau đó, ông Tư đã trình báo sự viêc lên Công an thị xã Buôn Hồ.



Tiếp nhận cháu bé, công an thị xã Buôn Hồ đã chăm sóc, cho cháu vào bếp sưởi ấm, cho ăn uống rồi đưa cháu tới 1 nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

Qua trao đổi với gia đình thì được biết thỉnh thoảng cháu lấy xe máy của bố đi lang thang rồi về. Ngày 1/9, Khang lấy xe máy của bố đi, chẳng hiểu sao lại lạc mãi tới hơn 300km từ Kon Tum qua Đắk Lắk.

Đến sáng nay, lãnh đạo công an thị xã đã cho xe chở về chứ không thể để cháu chạy xe máy như vậy, rất nguy hiểm. Công an đã bố trí xe CSGT và 1 cán bộ đi cùng đưa cháu và xe về Công an huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, rồi mời gia đình lên nhận lại con.

Vũ Long