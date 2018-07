Cầu vượt An Dương: Gia hạn phân luồng giao thông do chậm tiến độ

Được biết, dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – đường Thanh Niên khởi công từ tháng 12/2017 và dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2018.

Sở giao thông vận tải Hà Nội vừa có thông báo gia hạn phương pháp phân luồng, tổ chức giao thông khu vực cầu vượt An Dương - Thanh Niên đang xây dựng. Theo đó, tiếp tục phân luồng giao thông từ xa phục vụ thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương - Thanh Niên để hạn chế ùn tắc. Tổ chức thành đường một chiều các đoạn đường từ Thanh Niên đi Âu Cơ và đi Nghi Tàm. Tổ chức thành đường một chiều cho các phương tiện ô tô trên đường gom 5m trong đê theo chiều từ Âu Cơ đến đường Thanh Niên. Thời gian phân luồng giao thông bắt đầu từ ngày 16/5 và được gia hạn đến hết ngày 31/10/2018.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương – đường Thanh Niên khởi công từ tháng 12/2017 và dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2018 gồm 2 gói thầu chính: Cầu vượt Yên Phụ – Nghi Tàm do Liên danh Tổng Cty cơ khí xây dựng – CTCP và Cty CP Tập đoàn Thành Long thi công; xây dựng hệ thống đê bê tông thay thế đê đất do Cty CP phát triển xây dựng thương mại Thuận An thi công. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân nên dự án đang bị chậm tiến độ ảnh hưởng đến cuộc sống người dân đồng thời gây ùn tắc giao thông tại khu vực.

Hiểu Minh