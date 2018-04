Cây khủng có người nhận: Kiểm lâm nói cần tiếp tục xác minh

Chiều ngày 8/4, nhóm PV Tiền Phong đã có mặt tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất để tìm gặp chủ nhân số cây kể trên. Hỏi thăm từ đầu xã, hầu như ai cũng biết ông Kiều Văn Chương làm cây cảnh. Nhà ông này nằm ở thôn Gò Chói 1, cách trung tâm xã Tiến Xuân khoảng 300 m, ngôi nhà mới được xây cất khang trang bên cạnh ngôi nhà ngói cấp 4 cũ. Bên trong ngôi nhà nội thất toàn bộ là những tấm gỗ khổ to 2 người ôm không vừa. Nói chuyện với PV, người nhà ông này cho biết, ông này đang ở trong miền Nam mua cây chưa về. Còn vườn thì ở Thái Nguyên chứ không có cây cảnh ở đây.

Qua điện thoại, ông Chương cho biết, hiện vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục cho 3 cây “khủng”. Thông qua giới thiệu của người quen, ông này vào Đắk Lắk mua các cây từ người dân, với giá mua 3 cây cổ thụ lần lượt là 20 triệu đồng, 15 triệu đồng và 14 triệu đồng. Đồng thời, ông Chương thuê người đào cây với tiền công 7 triệu đồng/cây và khoảng vài triệu đồng để thuê xe múc đào cây. Ngoài ra còn có các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển cây. Khi được hỏi về chủ nhân thực sự của 3 cây kể trên, ông Chương từ chối trả lời và muốn gặp trực tiếp chứ không trao đổi qua điện thoại được.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết thêm, ông Chương buôn cây cảnh được 4 – 5 năm nay, chuyên về cây bóng mát. Khách hàng chủ yếu ở Hà Nội, Hải Phòng… và các tỉnh lân cận. Ông Chương buôn bán phát đạt, “nổi như cồn” trong khoảng 2 năm trở lại đây, vừa xây căn nhà trị giá gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông này không sở hữu cây mà chủ yếu “mua chỗ này bán chỗ kia”, ai có nhu cầu đặt hàng cây thì ông Chương tìm người bán cây phù hợp rồi chuyển về bán.

Giám sát chặt việc xác nhận nguồn gốc của cây cảnh

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Quang Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Kiểm lâm cho biết, sau khi có thông tin hồ sơ của cả 3 cây Đa, Cục Kiểm lâm đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm ở Đắk Lắk tiếp tục xác minh và kiểm tra thực địa nơi đã khai thác, xem có “khớp” với hồ sơ của những cây nói trên hay không. “Nếu thông tin thực địa sai lệch với hồ sơ, chúng tôi sẽ tiếp tục truy lại địa phương, xem xác nhận ra sao. Nếu phát hiện ai sai phạm thì xử lý theo quy định”- ông Tùng nói.

Theo lãnh đạo Cục Kiểm lâm, thời gian gần đây, tại một số địa phương, tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển cây cảnh, bóng mát, cây cổ thụ có diễn biến phức tạp. Cục đã có văn bản chỉ đạo các chi cục kiểm lâm địa phương, phối hợp với các bên liên quan để tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác, mua, bán vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ trái pháp luật lâm sản nói chung và các loại cây cảnh, cổ thụ, bóng mát nói riêng.

Cục Kiểm lâm cũng yêu cầu kiểm tra, giám sát chặt việc xác nhận nguồn gốc của cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc xác nhận, thai thác, mua bán, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ trái phép các loại cây nói trên.

Ngày 8/4, nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa cử cán bộ từ Huế vào Đăk Lắk tiến hành xác minh lại thông tin 1 trong 3 bộ hồ sơ lâm sản về cây đa sộp còn nhiều điểm chưa rõ được khai báo là khai thác tại Đắk Lắk.

Một lãnh đạo thuộc Chi cục Kiểm lâm TT-Huế thông tin, hiện có 2 cây đa sộp đã được xác minh làm rõ; cây còn lại có hồ sơ đầy đủ nhưng cần xác minh, làm rõ thêm để xử lý vào đầu tuần này.

Trong một diễn biến khác, quá trình làm việc với Công an thị xã Hương Thủy, các tài xế vận chuyển 3 cây cổ thụ “khủng” khai rằng, do biết việc chở cổ thụ như vậy là vi phạm lỗi quá khổ, quá tải, cho nên họ phải dùng “chiêu” di chuyển vào ban đêm để tránh công an và lực lượng chức năng. Trên đường vận chuyển, các tài xế thường “dò đường” bằng tín hiệu “nháy đèn” để thăm dò tình hình chốt chặn của lực lượng CSGT phía trước thông qua tín hiệu hồi đáp của các xe chạy chiều ngược lại. Nhờ đó, các tài xế đã vận chuyển những cây “khủng” này đi qua nhiều tỉnh, thành miền Trung, cho đến Trạm CSGT Phú Lộc (Công an tỉnh TT-Huế) thì mới bị phát hiện, bắt giữ và xử phạt hành chính.

Hiểu Minh - Phạm Anh - Ngọc Văn