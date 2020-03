Cha qua đời, nam thanh niên lập vội bàn thờ trong khu cách ly

Quảng cáo

Ngày 31/3, tại khu cách ly trung tâm Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn, hình ảnh anh Hà Văn Dũng (24 tuổi, trú tại xóm 11, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) mắt ngấn lệ, đứng cúi đầu bên bàn thời lập vội cho cha khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ngày 28/3, anh Dũng trở về từ Lào và đến điểm cách ly tập trung tại trung tâm Ban chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn. Hai ngày sau, anh Dũng như chết lặng khi nhận được tin báo người cha là ông Hà Văn Ph. (53 tuổi) ở quê nhà đột ngột qua đời do bệnh hiểm nghèo.

Anh Dũng lập vội bàn thờ cho cha trong khu cách ly

Nhận tin, Ban chỉ đạo khu cách ly huyện Nam Đàn đã nhanh chóng mua giúp anh Dũng bát hương, hoa quả, lập bàn thờ trong khu cách ly để anh tưởng nhớ người cha đã mất. Đồng thời, Ban chỉ đạo khu cách ly cũng đã thông báo cho tất cả mọi người đang cách ly trong khu vực biết để động viên, chia sẻ với hoàn cảnh đau thương của anh Dũng.

“Dẫu biết nghĩa tử là nghĩa tận. Tuy nhiên, quy định của Bộ Y tế là công dân từ nước ngoài trở về thời điểm này bắt buộc phải cách ly 14 ngày. Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khó lường nên không có bất cứ trường hợp nào ngoại lệ. Tất cả cũng vì đảm bảo sức khỏe của cộng đồng”, một vị cán bộ trong khu tập trung cho biết.

Nhiều người trong khu cách ly tập trung, dù không quen biết nhưng cũng đồng cảm, lần lượt tới bàn thờ thắp hương, sẻ chia nỗi đau cùng anh Dũng.

Nhiều người trong khu cách ly đã đến chia sẻ nỗi đau với anh Dũng

Trước đó, chiều 23-3, ông Trần Đình Sỹ (51 tuổi, quê xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang được cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng thì cũng nhận được thông tin cha mình mất. Do không thể về nhà chịu tang, ông Sỹ cũng đã lập bàn thờ vọng người cha quá cố ở trong khu cách ly.

Tính đến ngày 31-3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang cách ly 5.149 người từ nước ngoài về, trong đó công dân Nghệ An 4.745 người và các tỉnh khác là 404 người và 2 công dân nước ngoài.

Cảnh Huệ - Thu Hiền