Chánh án TAND tối cao nói gì về vụ án oan 'giết chồng, giết cha' ở Điện Biên?

Ngày 19/10/2017, đại diện Viện KSND và Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức công bố và trao quyết định đình chỉ điều tra cho bà Đặng Thị Nga cùng hai người con trai là Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương.

Ngày 18/9/1989, bà Nga phát hiện chồng mình là ông Trịnh Huy Tùng tử vong dưới giếng.



Công an Lai Châu (nay tách thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên) đã căn cứ lời khai của các nhân chứng gồm Trịnh Thị Ngọc, Trịnh Việt Dũng (cùng là con ông Tùng) và những chứng cứ khác để bắt giữ vợ và 2 con khác của ông Tùng là Trịnh Công Hiến (SN 1963) và Trịnh Huy Dương (SN 1970).



Năm 1990, TAND tỉnh Lai Châu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù treo về hành vi che giấu tội phạm. Hai con trai của bà Nga là Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương bị tòa buộc tội đã giết bố mình, lần lượt nhận án 18 năm tù và 12 năm tù.



Bản án trên bị tòa phúc thẩm tuyên hủy. Năm 1991, VKSND tỉnh Lai Châu trả hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Lai Châu điều tra lại. Năm 1992, các ông Trịnh Công Hiến và Trịnh Huy Dương được hủy bỏ quyết định tạm giam.



Năm 2016, cơ quan tố tụng liên ngành tỉnh Điện Biên vào cuộc để giải quyết đơn kêu oan của bà Nga và con trai. Tháng 10/2017, cơ quan tố tụng ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, tuyên bố 3 người trong gia đình bà Nga vô tội.



Trên cơ sở đó, TAND tỉnh Điện Biên quyết định tổ chức xin lỗi công khai với bà Đặng Thị Nga; ông Trịnh Huy Dương và người đại diện hợp pháp của ông Trịnh Công Hiến (đã mất năm 2004).