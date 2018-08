Chập điện, tàu cá bốc cháy trên biển, 11 ngư dân thoát chết

Ngày 1/8, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết một tàu cá của ngư dân ở xã Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam), bị cháy khi đang hoạt động đánh bắt trên biển.

Theo đó, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 31/7, tàu cá QNa 91199 TS do ông Phạm Văn Châu (46 tuổi, ở xã Tam Hải) làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt tại tọa độ 15,11 độ vĩ bắc - 110, 41 độ kinh đông (cách cửa An Hòa khoảng 120 hải lý về hướng Đông Nam) thì bất ngờ tàu bị chập điện, bốc cháy rồi bị chìm hoàn toàn. May mắn toàn bộ 11 ngư dân trên tàu đã được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, mang số hiệu QNg - 91504 TS gần đó cứu vớt an toàn.

Được biết, tàu cá bị nạn hành nghề lưới vây, công suất 520 CV xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa vào lúc 9 giờ ngày 29/7.

Hoài Văn