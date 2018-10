Chất lượng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Một số tố cáo đúng sự thật

Chiều 29/10, VEC cho hay, đã tạm đình chỉ công tác Giám đốc Ban Quản lý dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đồng thời cảnh cáo 5 cá nhân, gồm: Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Giám đốc điều hành liên danh nhà thầu gói 6; cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 4 (đoạn Công ty Tuấn Lộc thi công); cán bộ phụ trách thi công nhà thầu gói 6 (đoạn Tổng công ty Thành An thi công); Phó giám đốc kiêm đội trưởng đội vận hành và bảo trì Ban điều hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.VEC cũng cảnh cáo 4 đơn vị, gồm: Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 4; Ban điều hành liên danh nhà thầu gói 6; Ban Quản lý dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Ban điều hành quản lý khai thác đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Bộ GTVT vừa ban hành kết luận của lãnh đạo bộ tại cuộc họp ngày 26/10, kiểm điểm tình hình thực hiện công việc còn lại tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo đó, dự án cao tốc này đưa vào thông xe toàn tuyến từ tháng 9, nhưng tới nay việc khắc phục các tồn tại như mái ta luy, khe nối cống chui dân sinh, 1/4 mố cầu, đầu cống… và thực hiện các hạng mục còn lại của dự án rất chậm trễ. Đặc biệt, VEC không nghiêm túc trong việc tổ chức thực hiện các văn bản đôn đốc, chỉ đạo của Bộ GTVT.Do đó, lãnh đạo Bộ GTVT tiếp tục yêu cầu VEC kiện toàn lại bộ máy quản lý, điều hành dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; lập kế hoạch giải quyết các công việc còn tồn tại kể trên, phối hợp chính quyền địa phương và bên liên quan để triển khai. VEC phải khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hoàn thiện mái ta luy, cầu, cống theo thiết kế được duyệt. Đồng thời, VEC chỉ đạo các nhà thầu thi công ngay các phần việc liên quan dân sinh, như hoàn trả đường địa phương, đền bù rung nứt nhà dân, thi công đường gom, đường ngang...Bộ GTVT cũng giao các đơn vị liên quan thuộc bộ kiểm tra, giám sát thực tế hiện trường việc khắc phục các tồn tại và thi công các hạng mục còn lại, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ để xử lý.Trước đó, ông Lê Trọng Danh (kỹ sư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi của VEC) tố cáo 27 vấn đề liên quan lãnh đạo VEC. Tháng 11/2017, Bộ GTVT xác minh và có kết luận chi tiết từng vấn đề, trong đó, có 4/27 vấn đề tố cáo có cơ sở một phần.Theo kết luận của Bộ GTVT, việc ông Danh tố cáo hiện tượng thi công lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng (CTB) tại KM 105+300 - 600 không đảm bảo chất lượng (tại gói thầu A3 dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) là có cơ sở. Tuy nhiên, sau đó, tư vấn giám sát, ban quản lý dự án phát hiện và yêu cầu nhà thầu sửa chữa, khắc phục bằng cách bóc bỏ 50m CTB đã thi công. Trách nhiệm được xác định của nhà thầu JTEC.Về nội dung tố cáo liên quan sử dụng nhà thầu phụ không đủ năng lực tại gói thầu A3, Bộ GTVT xác định: Tháng 7/2017, nhà thầu Cty TNHH Tập đoàn công trình giao thông Giang Tô đã sử dụng nhà thầu phụ là Cty Cienco 864 thi công 5 cầu, nhưng chưa được VEC chấp thuận là chưa đúng hợp đồng. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế thời điểm tháng 11/2017, nhà thầu Cienco 864 đã không còn thi công. Đây được xác định là trách nhiệm của nhà thầu chính.Ông Danh tố cáo VEC ứng cho huyện Thanh Liêm (Hà Nam) số tiền 500 triệu đồng bồi thường cho người dân do thi công đường làm lún, nứt nhà dần khi chưa làm việc với dân, chưa xác định thiệt hại. Theo Bộ GTVT, tố cáo này đúng một phần. Trách nhiệm được xác định là của Ban quản lý dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình trong đề xuất chuyển tiền đặt cọc cho địa phương trước khi dự toán được duyệt. Sau đó, VEC chưa kịp thời thu hồi, giảm quyết toán đối với số tiền đã đặt cọc.Với dự án Nội Bài - Lào Cai, gói thầu cầu Mỹ Đô do đánh giá sai năng lực nhà thầu, sau đó phải cắt chuyển sang nhà thầu khác, làm chênh lệch chi phí lên 1 tỷ đồng, Bộ GTVT kết luận: Thay nhà thầu là theo chỉ đạo của Bộ GTVT để đảm bảo tiến độ, còn chọn nhà thầu COTABIG không đủ năng lực là trách nhiệm tham mưu của Ban quản lý dự án, các cơ quan tham mưu.Với nội dung tố cáo VEC tuyển dụng nhiều lao động chưa đủ kinh nghiệm, theo xác minh, có 8/40 lao động tuyển dụng vào chưa đủ điều kiện theo thông báo tuyển dụng của VEC. Tại thời điểm tuyển dụng, VEC chưa xây dựng quy chế tuyển dụng lao động. Đây được xác định là trách nhiệm của Hội đồng tuyển dụng VEC…Từ kết quả xác minh, Bộ GTVT đã yêu cầu VEC kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan các tồn tại kể trên. Đồng thời, VEC phải chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, xử lý những nội dung còn tồn tại.Ngay sau đó, VEC đã có báo cáo Bộ GTVT về thực hiện kết luận nội dung tố cáo của ông Lê Trọng Danh. Theo đó, VEC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên xử lý các vấn đề tồn tại đã nêu trên, như: Thực hiện thu hồi số tiền 500 triệu đồng đã đặt cọc cho huyện Thanh Liêm, quyết toán các công trình chưa thực hiện; kiểm điểm 2 tập thể và 2 cá nhân. “Những nội dung khác VEC đã và đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GTVT”, Phó Tổng giám đốc VEC Nguyễn Văn Nhi nói.

Lê Hữu Việt