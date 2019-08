Cháy lớn tại kho giấy rộng 3.000m2 ở Tiền Giang

Quảng cáo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 26/8, bảo vệ của công ty TNHH Tấn Dũng chuyên sản xuất giấy, bao bì… nằm trên tỉnh lộ 864 thuộc xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, Tiền Giang phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ nhà kho chứa hàng rộng khoảng 3.000m2 của công ty nên hô hoán, gọi điện trình báo cơ quan chức năng.

Ít phút sau đó, ngọn lửa bùng phát dữ dội, những người có mặt tại nhà máy dùng bình chữa cháy mini cùng các phương tiện khống chế ngọn lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với công an huyện Châu Thành huy động 5 xe chữa cháy, 1 cano cùng với hơn 60 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khoanh vùng không để đám cháy lan rộng và tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do nhà máy dự trữ hàng trăm tấn giấy vụn, bao bì nên ngọn lửa cháy lây lan nhanh và khó dập tắt.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy.

Đến 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Nhưng lửa do còn cháy âm ỉ bên trong những cuộn giấy và bìa carton nên lực lượng chữa cháy phải huy động máy xúc đến để cào lên phun nước.

Đến hơn 9 giờ, công tác chữa cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực thực hiện. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng phần lớn tài sản trong nhà máy đã bị lửa thiêu rụi. Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nhật Huy