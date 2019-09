Cháy lớn tại ngôi nhà 3 tầng trong khu đô thị Xa La, gia đình 4 người thoát chết

Quảng cáo

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm.

Khoảng 23h30 ngày 13/9, nhiều người dân phát hiện lửa, khói bốc lên nghi ngút tại ngôi nhà 3 tầng nằm trong dãy nhà liền kề khu đô thị Xa La (Hà Đông, Hà Nội) sau đó hô hoán mọi người và báo cơ quan chức năng.Ngọn lửa nhanh chóng lan từ tầng bên dưới toà nhà lên trên, cột khói bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người ở xa cũng trông thấy.Lực lượng chức năng đã huy động 5 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sỹ tới hiện trường. Do thời điểm xảy ra cháy, cửa của ngôi nhà bị khoá khiến cơ quan chức năng phải phá cửa để tiếp cận bên trong dập lửa. Gần 1h ngày 14/9, đám cháy được dập tắt.Theo một số người dân, bên trong ngôi nhà có 4 người là cặp vợ chồng và hai đứa con may mắn họ đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Họ đã hô hoán nhau khi phát hiện có cháy và đu dây từ tầng 3 xuống dưới. Tuy nhiên, nhiều tài sản bị cháy rụi.Ghi nhận, ngôi nhà bị cháy được cho là nơi bán hàng tạp hoá, đồ gia dụng. Thời điểm bị cháy, một chiếc ô tô để phía ngoài bị lửa làm hư hỏng.Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Thanh Hà