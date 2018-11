Cháy nổ liên tiếp, 2 người tử vong ở Bắc Giang:

Vụ nổ tại nhà anh Đỗ Ngọc Đăng. Ảnh SQ

Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29/11, người dân phát hiện có tiếng nổ lớn từ nhà anh Đỗ Ngọc Đăng (SN 1987) trú tại phố Tân Quang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang). Khi tới nơi, anh Đăng đã chết trong khu vực nhà bếp.

Công an huyện Tân Yên phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Được biết gia đình anh Đăng làm nghề trang trí cổng, sân khấu cho các sự kiện. Thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà anh Đăng có vợ và hai con đang ngủ trên tầng 2 nên may mắn thoát nạn.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 30 phút, ngày 29/11, tại nhà anh Trần Văn Tuân (SN 1983) ở thôn Lò, xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người trong gia đình thương vong trong đó có một cháu bé 8 tuổi tử vong.

Vụ cháy tại gia đình anh Trần Văn Tuân. Ảnh NA. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng cảnh sát PCCC đã có mặt kịp thời tuy nhiên phải sau gần ba tiếng đồng hồ triển khai các phương án chữa cháy, phòng chống cháy lan và tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy và đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, đám cháy lớn đã khiến một con gái của anh tử vong, vợ và hai con bị thương. Thiệt hại về tài sản ước tính hàng tỷ đồng. Đây là hộ kinh doanh các loại thiết bị điện. Tầng 2 được dùng để ngủ và sinh hoạt, tầng 1 kinh doanh.

Nguyễn Trường