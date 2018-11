Chi 3.400 tỷ nâng cấp đường sắt...để mất an toàn

Bỏ ra 3.400 tỷ đồng, tốc độ chạy tàu không nhanh hơn

Thanh tra Bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai do Ban QLDA Đường sắt làm đại diện chủ đầu tư. Dự án này từ tháng 2-2005 đến tháng 9-2014 được giao cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đường sắt (sau này sáp nhập, trở thành Ban QLDA Đường sắt trực thuộc Bộ GTVT).

Khâu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cũng có sai sót; đã lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu khi chưa có dự toán xây lắp dược duyệt.

Đáng nói, mục tiêu của dự án hơn 3.400 tỷ đồng này đưa ra là tăng mức độ chạy tàu để rút ngắn thời gian chạy tàu, đặc biệt là tàu khách khoảng 70 phút. Tuy nhiên, kết luận thanh tra chỉ ra, những sai sót trong khâu khảo sát, thiết kế khiến dự án khó đạt được mục tiêu giảm thời gian chạy tàu.

Đổ tiền nâng cấp để… mất an toàn

Một số sai sót nghiêm trọng cũng được cơ quan thanh tra chỉ ra, như tại gói thầu CP1, hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công đã thiết kế cao độ đỉnh ray đường sắt tại vị trí đường ngang Km47+274 được nâng cao 17cm so với hiện trạng ban đầu là không hợp lý, gây khó khăn và mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đường ngang, ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.

Việc này dẫn tới phải sửa chữa mặt đường ngang để phù hợp với cao độ đỉnh ray đã được duyệt, làm tăng giá trị gói thầu thêm gần 1,1 tỷ đồng. Gói thầu CP3 cũng phát sinh hơn 2 tỷ đồng, gói thầu CP5 cũng phát sinh 141 triệu đồng đều do công tác thiết kế có vấn đề.