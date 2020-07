Chi tiết kỹ thuật và đơn giá của 67 chuồng bò 'hạng sang' tại Nghệ An

Quảng cáo

Chủ đầu tư là Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã chọn Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thiên Thành (địa chỉ số 89, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh) tư vấn khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập hồ sơ, địa điểm xây dựng tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương. Bản báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An thẩm định.

Gạch không nung được chủ đầu tư cho xây dựng chuồng bò.

Từ đó, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã cho xây dựng 67 chuồng theo 3 mẫu: 4 chuồng đơn loại 1 là nuôi 4 con/chuồng; 10 chuồng đôi loại 2 là nuôi 8 con/chuồng và 53 chuồng đơn loại 3 là nuôi 4 con/chuồng phục vụ cho 77 hộ, nuôi 280 con bò. Công ty CP Xây dựng và Thương mại 259 (địa chỉ số 40 đường Trần Bình Trọng, phường Đông Vĩnh, TP. Vinh, Nghệ An) được Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An thuê thực hiện tư vấn quản lý dự án công trình kể trên.

Còn đơn vị trúng gói thầu xây lắp giá trị hơn 11,1 tỷ đồng là Công ty Công ty CP Nam Lộc, TP Vinh. Công ty này đã thực hiện xây dựng 3 mẫu chuồng chỉ trong vòng 40 ngày, đến ngày 30/12/2019, Công ty CP Nam Lộc đã bàn giao và người dân đưa vào sử dựng.

Mẫu chuồng loại 1.

Cụ thể, Mẫu chuồng bò loại 1: chuồng dọc, hố phân phía sau. Phần móng xây bằng gạch không nung, kích thước 4,5 x 6,69m, chiều cao nền 0,35m, chiều cao tường 2,7m, chiều cao mái nhà 3,7m. Phía trước là đường dốc rộng 0,8m. Tường xây 2 bên có trừ lỗ thông hơi bằng gạch không nung, trát và quét xi măng 2 nước. Trước và sau đều có hệ thống bạt cuốn để che lạnh vào mùa đông.

Nền nhà đổ bê tông M200 hoàn thiện mặt và đánh dốc 2% về phía hố thu phân, nước thải. Mặt bằng ngăn bằng khung thép ống mã kẽm D76, D90 cao 2,2m. Phía trên làm giá đựng thức ăn khô và dụng cụ bằng khung lưới thép B40. Cửa chuồng kích thước1,1x1,2m bằng thép ống mạ kẽm D48. Mái lợp tôn chống nóng dày 0,4mm.

Phía trước là hành lang và máng đựng thức ăn rộng 2,19m, xây bằng gạch, đổ vát bằng bê tông M200. Phía sau bố trí hố thu phân xây bằng gạch bê tông không nung.

Chi phí vật liệu xây dựng cho mẫu chuồng 1 hết hơn 80 triệu đồng; chi phí nhân công hơn 30 triệu đồng, phí máy thi công hơn 2 triệu đồng; phí trực tiếp hơn 113 triệu đồng; phí chung hơn 7 triệu đồng; thu nhập chịu thuế tính trước gần 6,7 triệu đồng. Mỗi chuồng đơn loại 1 có chi phí hơn 127 triệu đồng, tổng 4 chuồng hơn 508 triệu đồng.

Mẫu chuồng loại 2.

Mẫu chuồng loại 2: Chuồng đôi 2 gia đình. Cơ cấu bố trí giống như chuồng loại 1, có kích thước gấp 2 lần, sử dụng cho 2 hộ gia đình sống chung vân còn sức lao động.

Chi phí vật liệu hết 152 triệu đồng; chi phí nhân công gần 54 triệu đồng; chi phí máy thi công hơn 4 triệu đồng; chi phí trực tiếp hơn 210 triệu đồng; chi phí chung là gần 14 triệu đồng và thu nhập chịu thuế tính trước hơn 12 triệu đồng. Mỗi chuồng loại này hết 236 triệu đồng. Tổng 10 chuồng hết 2,36 tỷ đồng.

Mẫu chuồng loại 3.

Mẫu chuồng loại 3: Chuồng ngang, hố phân một bên. Ô chuồng kích thước 6x5,6m, chiều cao tường 2,7m, chiều cao mái nhà 3,7m. Tường xây bo hành lang trước và phía sau, có trừ lỗ thông hơi bằng gạch bê tông không nung, trát và quét xi măng 2 nước. Trước và bên hông đều có hệ thống bạt cuốn để che lạnh vào mùa đông.

Nền nhà đổ bê tông M200. Mặt bằng ngăn bằng khung thép ống mạ kẽm D76, D90 cao 2,2m. Phía trên làm giá đựng thức ăn khô và dụng cụ bằng khung thép lưới B40. Cửa chuồng kích thước 1,1x1,2m. Mái lợp tôn chống nóng dày 0,4mm. Phía trước là máng đựng thức ăn, hố thu phân được bố trí một bên...

Chi phí vật liệu cho mẫu chuồng 3 hơn 86 triệu đồng; phí nhân công hơn 32 triệu đồng; máy thi công 2,2 triệu đồng; chi phí trực tiếp hơn 121 triệu đồng; chi phí chung gần 8 triệu đồng và thu nhập chịu thuế tính trước là hơn 7 triệu đồng. Mỗi chuồng chi phí hết hơn 136 triệu đồng, tổng 53 chuồng hết 7,245 tỷ đồng.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã bắt 1 cán bộ Ban dân tộc, giữ người khẩn cấp 1 cán bộ Ban dân tộc và một giám đốc doanh nghiệp. Hiện, vụ việc đang được CQĐT làm rõ.

Cảnh Huệ