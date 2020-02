Chiến dịch “Tôi an toàn”

Quảng cáo

Phong trào được đẩy rộng nhất là sau khi đài truyền hình YTN News của Hàn Quốc đăng một cuộc phỏng vấn du khách Hàn Quốc phàn nàn về điều kiện vệ sinh và đồ ăn ở bệnh viện tại Đà Nẵng, nơi ông này cùng 20 du khách bị cách ly.

Đo thân nhiệt cho khách tại khu du lịch Yên Tử

Bổ sung vitamin Sea để đẩy lùi virus

Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (Công ty du lịch Sunsea) chia sẻ: “Khoảng một tuần trở lại đây, chúng tôi bắt đầu có việc làm. Trước đó, suốt từ sau Tết, lượng khách đến chủ yếu là khách vét từ năm ngoái, lượng khách đặt tour mới gần như không có. Những địa điểm được gắn mác an toàn như: Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk... được đăng ký nhiều nhất. Nhiều gia đình coi đây như kỳ nghỉ hè”.

“Bên cạnh các chương trình giảm giá, việc đẩy mạnh thông tin về các vùng hoàn toàn không bị ảnh hưởng dịch như ĐBSCL, Tây Nguyên, một số tỉnh Đông Nam Bộ... sẽ là lối ra cho các công ty lữ hành”. Ông Trần Thế Dũng, Phó chủ nhiệm nhóm khuyến mãi, kích cầu thuộc Hiệp hội Du lịch TPHCM

Sau Tết, đáng nhẽ là mùa ăn nên làm ra của ngành du lịch thì năm nay, thị trường này gần như đóng băng vì dịch bệnh. Nhân viên dẫn tuor, dịch vụ, lái xe... thay nhau “nghỉ dịch” đi bán dưa hấu, thanh long, bán khẩu trang... Các công ty du lịch hoạt động cầm chừng, chủ yếu để giải quyết việc hoãn chuyến, hủy tour, thương thảo mức đền bù... Đây có thể coi là giai đoạn “cực kỳ khó khăn” của ngành công nghiệp không khói. Theo ước tính của Tổng cục Du lịch, trong ba tháng tới, du lịch Việt có thể thiệt hại 7 tỷ USD vì virus Covid-19.

Tình trạng này tạm coi là được “phá băng” sau khi đoạn phỏng vấn của kênh YTN News được BBC trích đăng lại. Một đại gia trong ngành du lịch nói vui: “Trong cái rủi có cái may. Khách Hàn chê bai ác ý khiến cộng đồng mạng Việt Nam dậy sóng, tạo ra cả một phong trào giải cứu du lịch. Tôi tin bánh xe có đà sẽ chậm rãi vượt qua giai đoạn gập ghềnh này”.

Nguyễn Trung Hiếu (quản trị viên của trang Phượt) đã viết một “tâm thư” dài hơn 2.000 chữ, trong đó phân tích kỹ càng “lối làm truyền thông phiến diện, thiếu trung thực” của YTN News, đồng thời kêu gọi cộng đồng phượt tranh thủ “vé rẻ, dịch vụ ưu đãi” đi hưởng “vitamin Sea” để đẩy lùi virus. Theo đà, những bài viết chào mời combo Quy Nhơn 3 ngày hai đêm gồm khách sạn năm sao và vé máy bay khứ hồi giá 2 triệu rưỡi hay hành trình Nha Trang, Đà Lạt ba ngày giá 2 triệu gồm vé khứ hồi và nơi cư trú bắt đầu tấp nập có khách vào hỏi thăm.

Cùng với Hiếu, rất nhiều phượt thủ có uy tín trong cộng đồng xê dịch cũng đăng những bài viết ủng hộ kích cầu du lịch, nhất là trong điều kiện “sự thất thu về du lịch có thể ảnh hưởng đến rất nhiều ngành nghề và cuộc sống của hàng triệu người” như hiện nay.

Thạc sĩ Phan Ý Ly (một KOL của cộng đồng mạng với hàng chục nghìn fan) đăng lời kêu gọi khá đặc biệt: “Tần số rung động của Corona trùng với tần số rung động của sự sợ hãi. Thế nhưng nếu ai rung động ở mức độ cao, (tràn ngập tình yêu, vui vẻ, tự do, tự hào, niềm tin.. ).. thì rất khó để bị Cô Vy kéo tụt xuống. Giận dữ hoang mang lo xa phòng thủ cao độ... không làm tăng hệ miễn dịch năng lượng. Nhảy đầm, tập gym, chơi thể thao, hát hò, cười nói, yêu thương, tận hưởng.. cảm hóa Cô Vy”. Ý kiến này được hàng ngàn người ủng hộ. Rất nhiều team đi biển cũng được lập từ sau câu chuyện “tần số rung động” của Phan Ý Ly.

Chiến dịch “Tôi an toàn”

Phát khẩu trang miễn phí cho du khách

Đề xuất này bắt đầu từ ông Nguyễn Quốc Kỳ - Tổng giám đốc Vietravel. Theo đó, ông Kỳ đề xuất Chính phủ tăng cường các hoạt động quảng bá ở thị trường trọng điểm, không nên để tình trạng hủy, hoãn tour kéo dài, ngưng trệ thị trường. Ngoài ra, ông Kỳ cũng hiến kế Tổng cục Du lịch và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cần đứng ra mở một chiến dịch mới về những điểm đến an toàn của Việt Nam - “I am safe” - “Tôi an toàn” như một cam kết có trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho du khách.

“Trong khi dịch bệnh vẫn đang diễn ra, ưu tiên hàng đầu của ngành du lịch là tổ chức những chuyến du lịch an toàn. Công tác vệ sinh thông thoáng các điểm lưu trú, nhà hàng... phải được thực hiện với mật độ cao hơn. Nhân viên cũng phải ý thức tự bảo vệ bản thân và khách hàng. Giữ được thị trường chúng ta mới mở rộng, thuyết phục được nguồn khách mới”. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

Chung ý kiến với ông Kỳ, bà Nguyễn Tuyết Nga (GĐ công ty lữ hành Gohanoi) cũng cho rằng hiện nay tại thị trường du lịch Việt còn rất nhiều điểm đến an toàn và có thể khoanh vùng được. Ví dụ khu Đồng bằng sông Cửu Long, một số nơi ở Tây Nguyên... chưa hề phát hiện người bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, thông tin 16/16 bệnh nhân ở Việt Nam nhiễm Covid- 19 được an toàn ra viện cũng rất có sức thuyết phục. Do đó chỉ cần làm tốt công tác phòng dịch thì vẫn có thể thu hút được khách.

Bà Nga đồng thời đưa ra những ví dụ xử lý khủng hoảng của một số nước. Ví dụ ở Pháp, sau cuộc khủng bố năm 2015, thủ tướng Pháp đã nhấn mạnh: “Phát triển du lịch là việc của tất cả các cơ quan thuộc chính phủ, thậm chí của mọi đơn vị hành chính công và các lĩnh vực kinh tế”.

Ngay sau đó, họ áp dụng biện pháp rút ngắn thời gian kiểm tra an ninh hải quan ở các sân bay, rút ngắn thời gian xét cấp visa xuống còn 48 giờ cho du khách của 10 nước có tiềm năng về du khách... Chính những động thái nhanh chóng này đã giúp cho ngành du lịch Pháp thoát khỏi tình trạng đóng băng sau sáu tháng.

Hoặc như Thái Lan, sau những sự cố bị đánh bom, dịch bệnh, cơ quan du lịch Thái lập tức tổ chức chuỗi sự kiện, mời truyền thông quốc tế, các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội... đến tham quan và kể những câu chuyện tốt đẹp về con người, đất nước Thái Lan. Các chiến dịch này đều được tổ chức bài bản, có thông điệp rõ ràng, nhờ vậy du lịch Thái Lan vượt qua những cú sốc rất nhanh.

“Du lịch Việt Nam hiện nay cũng rất cần một chiến dịch truyền thông mạnh, thống nhất. Một chiến dịch “I am safe” hay “We are safe” (Tôi an toàn hay Chúng ta an toàn) sẽ xóa đi nỗi sợ hãi du lịch. Trong chiến dịch này, các điểm đến du lịch phải nỗ lực đảm bảo an toàn đón khách”, CEO Phạm Hà của Lux Group đề nghị.

“Thuốc an thần” cho khách

Nhiều ý kiến ủng hộ “đi chơi tránh dịch” trong giai đoạn này đều thống nhất đây không phải là dịch bệnh đầu tiên, cũng không phải là dịch bệnh cuối cùng có thể xảy đến. Việc phát hiện và điều trị bệnh dịch ở Việt Nam đang được kiểm soát tốt. Nhiều ca bệnh được chữa trị thành công. Chưa kể so sánh giữa việc ở nhà lo sợ trong điều kiện thời tiết nồm ẩm (được cho là thuận lợi cho virus phát triển) với việc ra biển đi nghỉ tận hưởng ánh nắng ấm áp và thư giãn (được cho là điều kiện thời tiết không thuận lợi cho virus) thì lợi ích của du lịch rõ ràng vượt trội hơn.

Bà Nguyễn Tuyết Nga cho biết: Gohanoi chủ yếu phục vụ khách Âu, Mỹ và trong thời gian dịch bệnh thì vẫn rải rác có khách, đặc biệt trong một tuần trở lại đây, lượng khách có dấu hiệu tăng trở lại. Điều đó cho thấy nhu cầu du lịch của khách luôn có, nếu du lịch Việt Nam xóa đi được nỗi sợ hãi dịch bệnh, nhiều người sẽ đến.

Chia sẻ về những biện pháp đảm bảo an toàn cho khách, bà Nga nhấn mạnh việc kiểm tra thân nhiệt khách mỗi ngày hai đến ba lần, trang bị nước rửa tay khô trên tất cả chuyến xe. Và chỉ chọn những nhà hàng đảm bảo yêu cầu phòng dịch như: có máy đo thân nhiệt, nước rửa tay diệt khuẩn, nước nóng tráng bát đũa, tuyệt đối không đón khách đang bị sốt, ho...

Bản thân các công ty du lịch cũng tự phát động các chiến dịch chụp ảnh tour an toàn và đưa lên mạng, tặng quà cho khách phản hồi tốt. Ông Nguyễn Ngọc Toản, giám đốc Images Travel cho biết từ khi xảy ra dịch đến nay công ty đã yêu cầu hướng dẫn viên chụp những bức ảnh đẹp của khách khi đi tour và đưa lên mạng để quảng bá. Ông Toản cho rằng những hình ảnh tươi đẹp, thoải mái đã lan tỏa thông điệp tích cực về du lịch Việt. Hiện nay, cộng đồng các hướng dẫn viên đang huy động cả ngàn người cùng đăng ảnh du lịch an toàn để tạo hiệu ứng lớn hơn.

Hạ Đan