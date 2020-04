Chiến tích 'chơi trội' của đại gia 'Đường Nhuệ' Thái Bình

Quảng cáo

Sẽ mở rộng điều tra

Tối 10/4, Thượng tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, còn gọi là Đường Nhuệ, ở TP Thái Bình) theo quyết định truy nã được ký cùng ngày. Cụ thể, Đường Nhuệ bị bắt tại tỉnh Hà Nam vào khoảng 21h, sau đó được di lý về trụ sở cơ quan điều tra. Khi bị bắt, bị can Đường không có hành vi chống đối hoặc tàng trữ vũ khí...

Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh truy nã với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, ở TP Thái Bình), quyết định được đóng dấu “Nguy hiểm”. Trước đó, ngày 9/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” nhưng đối tượng không có mặt tại nơi cư trú. Theo quyết định truy nã, bất cứ ai cũng có quyền bắt giữ, áp giải bị can Đường tới trụ sở công an, kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Theo tin ban đầu, quá trình điều tra xác định, anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, ở Kiến Xương, Thái Bình) là phụ xe khách của Cty vận tải Phúc Cường. Sáng 30/3, anh nhận chuyển 1 gói tài liệu của Cty TNHH Đường Dương từ Thái Bình lên Hà Nội, giao cho một người tên Vân. Do Ngọc Anh và bà Vân không thống nhất được địa điểm nhận nên giao hàng muộn.

Vì vậy, Nguyễn Xuân Đường - chủ Cty TNHH Đường Dương đã gọi điện đe dọa, yêu cầu anh Ngọc Anh về gặp mình. Tối cùng ngày, khi anh Ngọc Anh đến nhà Đường và cũng là trụ sở Cty TNHH Đường Dương tại số 366 đường Lê Quý Đôn (TP Thái Bình), Đường và vợ là Nguyễn Thị Dương (SN 1980) đã tra hỏi, đe dọa anh Ngọc Anh.

Sau đó, các bị can Dương cùng Nguyễn Đức Mạnh (lái xe riêng của Dương, SN 1992, ở TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở Vũ Thư, Thái Bình) đánh đập nạn nhân. Ngày 7/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can Dương, Mạnh và Quý. Ngày 9/4, công an ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Đường nhưng đối tượng vắng mặt tại nơi cư trú nên đã quyết định truy nã với bị can.

Căn nhà của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, nơi xảy ra vụ cố ý gây thương tích



Được biết, vợ chồng Đường, Dương nổi tiếng tại Thái Bình trong lĩnh vực bất động sản, đấu thầu đất đai, tín dụng... Ông Đường có nickname “Đường Nhuệ”, từng tham gia đóng một số phim như “Chạm mặt giang hồ”... Vợ chồng bị can từng mời nhiều ca sĩ đến hát trong sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới… và thu hút sự chú ý lớn. Công an tỉnh Thái Bình cũng khẳng định, cơ quan điều tra sẽ phối hợp với viện kiểm sát cùng cấp để mở rộng vụ án với vợ chồng Đường, Dương.



Từng bị tố có hành vi đe dọa giết người

Một số người tại Thái Bình cũng tố cáo ông Đường hoạt động tín dụng đen, có hành vi đánh đập, phá hoại tài sản của họ nhưng không bị xử lý. Trong số này, anh Nguyễn Văn Hà (SN 1989) cho biết, bố mẹ anh là ông bà Nguyễn Văn Lẫm, Phạm Thị Quyết từng vay hơn 1,7 tỷ đồng của Nguyễn Xuân Đường, hợp đồng không ghi lãi suất và thời hạn trả nợ nhưng thực tế, các bên thỏa thuận trả lãi 2.000 đồng/triệu/ngày. Sau đó, dù ông bà Lẫm, Quyết vẫn đang trả nợ nhưng ông Đường yêu cầu phải ủy quyền hoặc bán lại nhà xưởng Cty Lâm Quyết cho mình (giá trị khoảng 7 tỷ tồng). Do không được đồng ý, ngày 4/10/2017, ông Đường cho người tới nhà xưởng này để de dọa, đuổi người trông coi ra ngoài và ở lại đó đến ngày 19/10/2017.

Quá trình này, các đối tượng đập phá đồ đạc, gồm cả bàn thờ trong công ty đồng thời liên tục đe dọa gặp ông Lẫm ở đâu sẽ giết tại chỗ đó. Anh Hà cũng giữ ghi âm thể hiện nội dung ông Đường nói với bố mình: “Với một thằng nghiện, chỉ vì một tép thuốc thôi nó có thể giết người.... Mày lên công an mày khai báo mày nợ á, xong cái kiểu như những con nợ khác á, mày nhầm rồi, tao là Đường... Tao sẽ hy sinh một thằng đàn em tao, tao nuôi trong tù... Bố mày chơi nhiều thằng chết chứ không phải mình mày chết đâu hiểu không”.

Theo đơn tố cáo của anh Hà, suốt thời gian ông Đường cho người chiếm giữ công ty, ông bà Lẫm, Quyết nhiều lần tố cáo vụ việc đồng thời xin được bảo vệ tính mạng cho mình. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng, đoạn ghi âm trên chưa đủ căn cứ để xử lý Nguyễn Xuân Đường về hành vi đe dọa giết người.

Ngày 19/10/2017, Công an TP Thái Bình gọi anh Hà lên làm việc cùng ông Đường và 2 cán bộ thuộc đội cảnh sát kinh tế, trong đó có nội dung ông Đường sẽ cho người rút khỏi Cty Lâm Quyết, giao lại toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, anh Hà từ chối tiếp nhận bởi không biết khi chiếm giữ, ông Đường đã lấy đi những gì… Sau đó, vụ việc được chuyển sang Đội Điều tra tổng hợp Công an TP Thái Bình giải quyết nhưng hồ sơ thiếu mất biên bản ngày 19/10/2017. Anh Hà cho biết vẫn giữ ghi âm thể hiện một cán bộ đội cảnh sát kinh tế trả lời gia đình...

Đáng chú ý, anh Hà trình bày, khi ông Đường cho người vào đập phá công ty của gia đình đã cướp đi nhiều đồ đạc trong đó có cả giấy tờ thể hiện bố mẹ anh đã trả hết nợ người khác. Sau vụ việc này, có người tố cáo ông bà Lẫm, Quyết lạm dụng tín nhiệm, vay tiền từ năm 2013 nhưng chưa trả dẫn tới 2 người này phải nhận lần lượt 14 và 13 năm tù, hiện đang chờ xử phúc thẩm.

