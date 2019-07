Chiến tranh không chết nhiều người như tai nạn giao thông

Số người chết vì tai nạn giao thông tại Hà Nội bất ngờ tăng cao

Sau nhiều năm giảm trên nhiều tiêu chí, 6 tháng đầu năm 2019 số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) tại Hà Nội bất ngờ tăng so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã ra văn bản chỉ đạo “nóng” về việc này.

Cụ thể, theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 640 vụ tai nạn giao thông, làm 265 người chết, 407 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giảm 7 vụ (tương đương 1,1%), số người bị thương giảm 41 người (giảm 9,15%); tuy nhiên về số người chết lại tăng 15 người (tăng 6%).



Trước tình trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan, cụ thể là Sở Giao thông Vận tải, Công an triển khai ngay các giải pháp chống ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian từ nay đến cuối năm 2019. Theo đó, để bảo đảm trật tự, giảm tai nạn giao thông từ 5- 10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.



Trong đó lưu ý xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác; người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm; đi xe máy vào các tuyến đường cấm... tăng cường lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông, bảo đảm không ùn tắc tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm, nhất là trong các khung giờ cao điểm, các kỳ nghỉ lễ, tết…



Thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp với lưu lượng thực tế, tránh ùn tắc; tiếp tục tập trung xử lý, khắc phục các điểm thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm; các "điểm đen" về tai nạn giao thông còn tồn tại của năm 2018 và các điểm mới phát sinh trong năm 2019.



Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo khẩn trương rà soát, xử lý các "điểm đen", điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; bổ sung đầy đủ biển báo hiệu, gờ giảm tốc, đảm bảo tầm nhìn, bán kính đường cong, đặc biệt tại các vị trí giao cắt giữa các tuyến đường liên huyện, liên xã, đường giao thông nông thôn với các tuyến đường cấp cao hơn; chủ trì thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường sắt và hệ thống đường ngang...