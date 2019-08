Chiều tối nay, mưa dông khắp miền Bắc

Quảng cáo

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (16/8), hội tụ gió từ mực 1500 đến 5000m duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5000m nên hôm nay (16/8), Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông diện rộng, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Thủ đô Hà Nội dự báo chiều tối và đêm nay (16/8) có khả năng có mưa, mưa vừa và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại các tỉnh Trung Bộ nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn. Dự báo nền nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh Trung Bộ phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn. Hôm nay (16/8), chỉ số tia UV cực trị ở Đà Nẵng và các tỉnh Trung Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Người ra đường được khuyến cáo bôi kem chống nắng, mặc quần áo chống nắng, đội mũ vành rộng, đeo kính râm, hạn chế tiếp xúc trực tiếp dưới nắng 3 giờ trước và sau buổi trưa.

- Nguyễn Hoài