Chim quý hiếm sải cánh hơn 2m sa ruộng lúa Hà Tĩnh

Quảng cáo

Sáng 26/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Đặng Thanh Bình, Trưởng công an xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan chức năng đang làm thủ tục tiếp nhận, thả một con chim “khổng lồ” do người dân bắt được về môi trường tự nhiên.

Theo đó, vào khoảng 8h (sáng 24/8), anh Nguyễn Chỉ Chung (32 tuổi, trú tại thôn Đông Quang Trung, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) chạy xe máy ngang qua cánh đồng gần nhà thì bất ngờ phát hiện 1 con chim to lớn đang vùng vẫy giữa ruộng lúa nên dừng xe lại kiểm tra rồi đưa về nhà chăm sóc.

Qua kiểm tra, con chim này có màu lông đen trắng, nặng 3,2 kg, cao khoảng 60-80 cm và sải cánh rộng khoảng 2m. Anh Chung cho biết đây là lần đầu tiên anh thấy con chim có hình thù lạ như vậy.

Con chim khổng lồ mà nông dân Can Lộc bắt được.

Sau khi biết thông tin, anh Chung bắt được con chim “lạ”, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã tìm đến nhà anh để xem, có người còn ngỏ ý mua lại nhưng anh không bán.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, qua hình dáng bên ngoài, lực lượng kiểm lâm nhận định con chim này là chim Già Đẫy, hay còn gọi là cò sói, thuộc họ Hạc.

Chim khổng lồ sẽ được thả về khu bảo tồn thiên nhiên.

Trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng sẽ làm thủ tục tiếp nhận con chim này và thả về chăm sóc taị Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ ở huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Được biết, ở Việt Nam, loài chim này thuộc loài động vật quý hiếm. Tại Đông Nam Á, chỉ có hai nơi tìm thấy loài chim này là ở Campuchia và Vườn Quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang).

Hoài Nam