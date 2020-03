Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3

Quảng cáo

Người bán dâm hoàn lương được vay 20 triệu đồng



Có hiệu lực từ 1/3, quyết định 02/2020 của Thủ tướng tiếp tục việc thí điểm hỗ trợ vay vốn cho người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy... tại 15 tỉnh, thành phố (Đắk Lắk; Hải Phòng; Thanh Hóa; TP HCM, Nghệ An, Điện Biên, Hà Nội, Bạc Liêu, Sơn La...) đến hết 31/12.



Theo quy định này, người bán dâm hoàn lương, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy... được hỗ trợ vay 20 triệu đồng trong thời hạn 36 tháng với lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo; lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.



Số tiền vay được dùng cho việc mua sắm các loại vật tư, vật nuôi, thức ăn gia súc gia cầm, công cụ lao động, hàng hóa, đầu tư làm các nghề thủ công, góp vốn kinh doanh với cá nhân, tổ chức khác...Nguồn vốn cho vay do Ngân sách Nhà nước cấp 50%, phần còn lại do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động.



Từ năm 2021 trở đi, thông qua đánh giá kết quả đạt được của chủ trương trên, Chính phủ sẽ xem xét quyết định việc mở rộng, áp dụng trên phạm vi cả nước.



Đại diện Ban phụ huynh được vào hội đồng chọn sách giáo khoa

Sách Đạo đức và Tiếng việt lớp 1 của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Thanh Hằng

Thông tư 01/2020 của Bộ Giáo Dục & Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực từ ngày 15/3, lần đầu quy định các trường từ tiểu học đến trung học phổ thông được phép lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.



Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn một đầu sách giáo khoa.



Thông tư quy định đại diện ban cha mẹ học sinh được tham gia vào Hội đồng chọn sách giáo khoa. Hội đồng này của các trường gồm hiệu trưởng, hoặc hiệu phó, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học...



Thông tư cũng quy định, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là bốn tháng.



Người có hai quốc tịch phải đủ 5 điều kiện



Nghị định 16/2020 quy định chi tiết một số điều và thi hành Luật Quốc tịch có hiệu lực từ 20/3, quy định người xin nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải thôi quốc tịch nước ngoài cần hội tụ đủ 5 điều kiện.



Đầu tiên là có khả năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Việt phù hợp với môi trường sống và làm việc của người xin nhập quốc tịch Việt Nam; người xin nhập quốc tịch phải có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và việc nhập quốc tịch đồng thời giữ quốc tịch nước ngoài là có lợi cho Việt Nam.



Ngoài ra, việc xin giữ quốc tịch nước ngoài của người đó khi nhập quốc tịch Việt Nam là phù hợp với pháp luật của nước ngoài liên quan; việc thôi quốc tịch nước ngoài dẫn đến quyền lợi của người đó ở nước ngoài bị ảnh hưởng; không sử dụng quốc tịch nước ngoài để gây phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Hộ chiếu của công dân Việt Nam ghi thông tin Quốc tịch. Ảnh: Phương Sơn Thanh tra giao thông nhận tiền của người vi phạm sẽ bị buộc thôi việc



Nghị định 19/2020 có hiệu lực từ ngày 31/3 quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, lần đầu tiên đưa ra các mức kỷ luật cụ thể với vi phạm của cán bộ, công chức.



Theo đó, nghị định này quy định hình thức buộc thôi việc với cán bộ, công chức có thẩm quyền đưa ra quyết định xử phạt hành chính (như thanh tra gia thông, quản lý thị trường)... khi vi phạm các hành vi: Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính; giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính; chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra;



