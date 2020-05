Chở 600 bao thuốc lá lậu đi bán kiếm lời, một phụ nữ bị phạt 85 triệu đồng

Quảng cáo

Hết rối loạn tiêu hóa do uống rượu bia nhờ "bảo bối" của người Nhật

Ngày 9/5, UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông Phan Cao Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với bà Trương Thị Xuân Lang (SN 1985, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn) vì có hành vi Chở thuốc lá ngoại nhập lậu.

Trước đó, ngày 22/3, tại đoạn đường thôn Tân Dân (xã Nhơn An) Công an thị xã An Nhơn phối hợp với Đội QLTT số 4 (Cục QLTT tỉnh Bình Định) kiểm tra, phát hiện bà Trương Thị Xuân Lang điều khiển xe mô tô biển số 77F1-210.xx chở theo 600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm: 400 bao thuốc lá hiệu Jet, 150 bao thuốc lá hiệu ESSE Monthol, 50 bao hiệu ESSE Classic để bán cho các tiệm tạp hóa kiếm lời.

Ngoài xử phạt hành chính với số tiền 85 triệu đồng, cơ quan chức năng đã tịch thu tang vật vi phạm nêu trên. Đồng thời, buộc nộp lại số tiền 1.2 triệu đồng tương đương với giá trị của xe mô tô dùng để vận chuyển hàng cấm.

Trương Định