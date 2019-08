Cho ra khỏi ngành đối với Phó chánh Thanh tra Giao thông 'dọa nạt' cấp dưới

Quảng cáo

Ngày 18/8, thông tin từ ông Huỳnh Quốc Thái - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang cho biết: Cơ quan này vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Vũ Văn Nhượng - Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. Ông Nhượng bị kỷ luật do vi phạm các quy định của cán bộ, đảng viên trong thi hành công vụ.

Cụ thể, ông Nhượng đã gọi điện thoại cho cán bộ Đội Thanh tra Giao thông huyện Châu Thành, tỉnh An Giang "yêu cầu" không xử lý ô tô chở khách dừng, đỗ sai quy định, với lí do xe này của “người quen” ông.

Không dừng lại ở đó, trong lúc nói chuyện, vị Phó chánh Thanh tra còn tỏ thái độ “dọa nạt” cấp dưới. Bức xúc trước sự việc, cấp dưới đã gửi đơn đến Sở GTVT và Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang để khiếu nại.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang cho biết: Cách đây gần 1 tháng, Sở này đã họp và thống nhất xử lý kỷ luật ông Nhượng bằng hình thức khiển trách về vụ việc trên.

Tuy nhiên, Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang không đồng ý với hình thức kỷ luật này. Sau khi xem xét, Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang quyết định kỷ luật ông Nhượng bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng.

Sau khi nhận được quyết định của Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh An Giang, Sở GTVT tỉnh An Giang đã có văn bản xin ý kiến Sở Nội vụ tỉnh về việc điều chuyển, bố trí công việc khác đối với ông Nhượng.

Giám đốc Sở GTVT còn cho biết thêm, hiện Sở đang xin ý kiến Sở Nội Vụ, sắp tới sẽ cho ông Nhượng ra khỏi ngành thanh tra.

Kim Hà