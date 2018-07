Cho thôi việc phó trưởng công an xã bị nữ sinh tố sàm sỡ

Chiều ngày 6/7, UBND huyện Long Hồ xác nhận, cơ quan này đã ra quyết định thôi việc đối với chức vụ Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới của ông Dũng kể từ ngày 3/7/2018 do trong quá trình xác minh nhận thấy ông này có hành vi vi phạm về đạo đức lối sống. Bên cạnh đó, nguyên Phó trưởng Công an này cũng bị thi hành kỉ luật Đảng.

Trước đó, vào trưa 9/5, khi em L.T.P.T (16 tuổi, học lớp 9, ngụ tại địa phương) đang nằm võng trong nhà thì ông Dũng đang dự đám cưới nhà bên cạnh đến rủ cha T. nhậu nhưng không gặp được nên ông Dũng bỏ đi. Tuy nhiên, vài phút sau, vị phó trưởng công an xã quay lại xin số điện thoại T. và nói “để rủ đi nhà nghỉ”. Bị T. phản ứng lại nên vị Phó trưởng Công an xã bỏ đi.

Không dừng lại ở đó, khoảng 10 phút sau, ông Dũng tiếp tục trở lại rồi lao về phía võng mà T. đang nằm “giở trò”. Hốt hoảng T. vùng vẫy thoát thân và chạy đi lánh nạn.

Chiều tối hôm sau, một người hàng xóm đã dẫn ông Dũng đến nhà xin lỗi gia đình em T. và cho rằng lúc đó say quá nên không biết gì.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương đã lấy lời khai của T. và những người liên quan. Trong buổi làm việc, ông Dũng thừa nhận có vào nhà nắm tay và ôm hôn em T.

Kim Hà