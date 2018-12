Chợ Vinh 'thất thủ', tiểu thương đội mưa vớt hàng trôi nổi

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ cho biết, vào đêm 7/12 và sáng 08/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh xuống phía nam, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên khu vực Bắc Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến: 75 - 150mm trong 12 giờ (19h00 ngày 07 đến 07h00 ngày 08/12/2018), một số nơi có lượng mưa lớn hơn 200mm (các trạm đo mưa tự động chuyên dùng): Hạnh Lâm 227mm, Mỹ Sơn (Đô Lương) 248.6mm, Thanh Thủy (Thanh Chương) 223.8mm, …