'Chôn chân' dưới cơn mưa lớn tại khắp các tuyến phố Hà Nội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên ngày và đêm nay (21/8), ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Thủ đô Hà Nội ngày và đêm nay (21/8), có lúc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh