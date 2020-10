Chọn người uy tín trong Đảng, tín nhiệm trong dân

Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa mới với tổng số 227 nhân sự

Thành hay bại là do cán bộ tốt hay kém

Trao đổi với Tiền Phong về công tác cán bộ và việc lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, cho biết, Bác Hồ từng nhấn mạnh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, thành bại của Cách mạng do cán bộ tốt hay kém. Về điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. “Mỗi đại biểu cần nắm vững quan điểm đó để lựa chọn những người xứng đáng nhất vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13”, ông Phúc nêu.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, ủy viên Ủy ban Pháp luật đánh giá đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. “Đảng lãnh đạo toàn diện và những cán bộ chủ chốt được giới thiệu ra Đại hội là cực kỳ quan trọng. Thành hay bại là do các ứng viên ứng cử vào Ban Chấp hành khóa mới”, ông Hòa nói.

Về vấn đề nhân sự, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu: Không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đồng thời phải bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Loại bỏ người vận động ngầm, tạo uy tín giả

Qua theo dõi nhiều kỳ Đại hội, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nhận định, đã là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược, trước tiên phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Do vậy, cần kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, vì chủ nghĩa cá nhân rất dễ nảy sinh tiêu cực, không thể toàn tâm, toàn ý phục vụ cho sự nghiệp chung của Cách mạng, của đất nước, dân tộc.

Với sự sàng lọc kỹ càng chặt chẽ với quy trình 5 bước, ông Phạm Văn Hòa đặc biệt lưu ý cần công tâm, khách quan lựa chọn người tiêu biểu nhất, trong sạch nhất, tín nhiệm nhất. Cần tỉnh táo, loại bỏ những trường hợp vận động ngầm, tạo uy tín giả để có được phiếu bầu. “Hiện tượng này trong thời gian qua đã có, nay phải bài trừ. Kiên quyết không đưa vào bộ máy những người cơ hội, cục bộ, lợi ích cá nhân. Cần phát hiện, xử lý kiên quyết, không những không đưa vào Ban Chấp hành mà cần xử lý đích đáng, kịp thời”, ông Hòa nêu quan điểm.

Ông Phúc cũng nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm và uy tín của người cán bộ lãnh đạo. Cương vị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, địa phương nào, ngành nào, người đứng đầu gương mẫu thì phong trào phát triển, chất lượng tốt, mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân. “Lãnh đạo cấp chiến lược luôn là kiểu mẫu, như một tấm gương để người khác soi vào. Người được lựa chọn vào Ban Chấp hành Trung ương tới đây phải là những người mẫu mực về đạo đức, tiêu biểu về trí tuệ, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc, uy tín cao trong Đảng, trong dân”, ông Phúc nói.

Thành Nam