Chọn Sài Gòn làm quê hương thứ hai

Sevinch Orujova sinh ra tại Nga nhưng mang quốc tịch Việt Nam vì có mẹ là người Việt. Có năng khiếu nghệ thuật nhưng không được gia đình ủng hộ nên mãi tới 23 tuổi, Sevinch mới được đeo đuổi đam mê. Năm 2016, Sevinch may mắn nhận học bổng nghệ thuật do tổ chức phi lợi nhuận Quốc tế YES Academi cùng Lãnh sự quán Mỹ cấp, hiện đang theo học tại TPHCM.