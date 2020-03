Chống Covid-19 thể hiện sự đoàn kết 'đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu'

Kêu gọi ủng hộ để có thêm nguồn lực chống dịch

Sáng 17/3, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQVN đã tổ chức Lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự lễ phát động có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo…

Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã đọc lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch. Theo ông Mẫn, với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công tác phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu.

Tuy nhiên, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu và đang tác động nhiều mặt đến đời sống nhân dân và kinh tế, xã hội của đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, ông Mẫn cho biết, thời gian qua nhiều tổ chức, cá nhân đã tự nguyện vận động, ủng hộ một số địa phương, cơ sở, đơn vị, cá nhân và những trường hợp phải cách ly điều trị. Để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Ông Mẫn cho biết, nguồn lực ủng hộ từ các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sẽ kịp thời chuyển tới những đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Tổng thư ký MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh sau đó thông báo có nhiều đơn vị, tổ chức đã chung tay ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền lên tới 235 tỷ đồng. Trong đó Công ty Cổ phần APOLLO SILICONE do doanh nhân Ngô Quốc Cường làm Chủ tịch đã ủng hộ 20 tỷ đồng để phòng, chống dịch Covid-19.

Sức mạnh giúp đất nước vượt qua khó khăn

Phát biểu tại Lễ phát động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước thời khắc hết sức quan trọng, đang đối mặt đại dịch Covid-19 có quy mô toàn cầu. Với tốc độ lan tràn nhanh chóng, nhiều quốc gia đã phải đối phó với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng - khủng hoảng dịch bệnh. Những xáo trộn cuộc sống, tâm lý, việc làm, suy giảm kinh tế, xã hội đã ảnh hưởng sâu sắc từng người dân, sự yên bình của mỗi quốc gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Theo Thủ tướng, thời gian tới, đại dịch Covid-19 tiếp tục chuyển biến phức tạp, sẽ lan rộng hơn, quy mô lớn hơn, sẽ còn nhiều trường hợp tử vong, và chắc chắn tác động sâu sắc hơn đối với các quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, kể từ khi ca bệnh số 17 xuất hiện, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống dịch Covid-19, kết thúc 22 ngày không có ca bệnh mới.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, MTTQ nhiều cấp, nhiều ngành đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong phòng chống dịch Covid-19. Chúng ta đã kiểm soát tốt tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn cách ly triệt để, chăm sóc điều trị tốt, phát hiện sớm, truyền thông hiệu quả, nâng cao tinh thần cảnh giác và sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân.

Công ty APOLLO SILICONE ủng hộ vật tư y tế chống dịch trị giá 20 tỷ đồng

Dẫn tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “một cây làm chẳng nên non, 3 cây chụm lại nên hòn núi cao”, Thủ tướng tin tưởng rằng, Việt Nam có đủ năng lực, nguuồn lực, ý chí và kinh nghiệm kiểm soát dịch bệnh. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt sức khỏe người dân là quan trọng nhất, là ưu tiên hàng đầu trong thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế, xã hội của đất nước. “Những đóng góp to lớn và quý giá này góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái”, Thủ tướng nói.

Cũng theo Thủ tướng, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều người sẵn lòng nhường cơm sẻ áo chia lại số khẩu trang ít ỏi của mình cho người khác, bỏ tiền mua khẩu trang phát miễn phí. Đặc biệt có cháu bé bỏ tiền mừng tuổi mua sắm khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tặng mọi người.

“Những câu chuyện đó thêm khẳng định, những lúc khó khăn, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tô điểm bản lĩnh, khí chất của con người Việt Nam.

Một lần nữa, tôi có niềm tin chúng ta đẩy lùi, chặn đứng dịch bệnh, áp dụng mọi biện pháp, sáng kiến, bảo vệ an toàn, sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường, đồng thời quyết tâm thực hiện hóa các mục tiêu kinh tế, xã hội của đất nước”, Thủ tướng bày tỏ.

Sẵn sàng huy động bác sĩ, y tá về hưu chống dịch Covid-19 Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19, chiều 16/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đây là giai đoạn vàng trong việc phòng chống, hạn chế lây nhiễm. Do đó, cần tiếp tục hạn chế việc tụ tập đông người, đặc biệt ở các thành phố lớn.

