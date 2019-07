Chủ đầu tư dọa bỏ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã giải tỏa 3200 hộ dân

Quảng cáo

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có thể phải dừng vào tháng 8 này vì cạn vốn. Trong ảnh là điểm đầu dự án, tiếp nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Thông tin trên được ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang xác nhận khi trả lời PV Tiền Phong hôm nay (25/7). Theo ông Dũng, tỉnh sẽ báo cáo trực tiếp với Chính phủ những nội dung liên quan đến dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận như về kiểm toán, điều chỉnh, vấn đề nguồn vốn cho dự án…



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết thêm, thực hiện dự án, tỉnh giải tỏa gần 3.200 hộ dân (hiện còn vướng mắc khoảng gần 60 hộ). Trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án chưa được bố trí, để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng cho dự án, dù ngân sách tỉnh hạn hẹp nhưng tỉnh cũng đã bỏ ra 228 tỷ để ứng trước cho dự án.

Tỉnh Tiền Giang đã tạm ứng cho dự án 228 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng.

Trước đó, tại buổi họp với các bên liên quan ngày 24/7, ông Dũng kêu gọi các doanh nghiệp (DN), nhà thầu bình tĩnh, tìm cách giải quyết, tránh để phát sinh phức tạp tình hình. Theo ông, các bên liên quan cần bàn giải pháp xem giải quyết thế nào, chứ không nên nghĩ đến chuyện xấu nhất.

“Tôi đề nghị chúng ta phải hết sức bình tĩnh, các nhà thầu phải hết sức bình tĩnh. Thứ hai nữa, vấn đề an toàn, an ninh trật tự, chúng ta phải có trách nhiệm, Tiền Giang giải tỏa gần 3.200 hộ mà dân người ta đồng thuận rất là cao, vì vậy không có lý do gì mà các DN, nhà thầu như vậy mà không làm tiếp được…” – ông Dũng nói.

Theo chủ đầu tư, gần đây, các nhà thầu đã thực hiện một khối lượng công việc lớn và rất tích cực thi công. Tuy nhiên, tình hình đang rất khó khăn, nếu không được rót vốn thì đến hết tháng 8/2019 sẽ phải dừng dự án.



Cụ thể hơn, bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang cho biết tỉnh đang rất quyết liệt và dự kiến chậm nhất trong tháng 8 này sẽ giải tỏa các hộ dân còn lại để bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án.

Còn về điều chỉnh dự án, tỉnh ghi nhận những đóng góp của DN dự án cũng như hồ sơ trình tự trình thẩm tra, thẩm định đã cơ bản. Tuy nhiên, theo bà Phương, hiện còn tồn tại vấn đề: Do đây là dự án Bộ GTVT phê duyệt, UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện điều chỉnh nên gặp một số vướng mắc, nếu UBND tỉnh là đơn vị duyệt dự án đầu tiên thì sẽ dễ hơn.

Dự kiến chậm nhất trong tháng 8 này tỉnh Tiền Giang sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án.

“Ở đây tỉnh điều chỉnh những cái mà Bộ GTVT đã duyệt, tuy nhiên những ý kiến Bộ GTVT chưa khẳng định được những giải pháp của DN dự án và đơn vị tư vấn đưa ra là hiệu quả nhất và tối ưu nhất, nên về phía tỉnh việc điều chỉnh những cái mà Bộ GTVT là cơ quản lý cao nhất về chuyên môn nên tỉnh phải cân nhắc thận trọng và đã xin ý kiến và đăng ký lịch làm việc với Chính phủ” – bà Phương thông tin.

Cũng theo bà Phương, ngoài xin ý kiến về giải pháp kỹ thuật, tỉnh cũng xin giải quyết vướng mắc về nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia vào dự án, thời điểm nguồn vốn được bố trí và đặc biệt là khó khăn của nhà đầu tư trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của ngân hàng…

Ông Mai Mạnh Hồng - Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho rằng dự án được đã bỏ ra số tiền khoảng 2.500 tỷ đồng để chi cho bồi thường giải tỏa mặt bằng và thực hiện nhiều hạng mục. Gần đây, các nhà thầu cũng đã thực hiện một khối lượng công việc lớn và rất tích cực thi công. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đang rất khó khăn vì thiếu vốn, nếu không được rót vốn thì chắc đến hết tháng 8/2019 sẽ phải dừng dự án vì không còn tiền.

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 51km, điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (tiếp nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương) và điểm cuối tại điểm giao Quốc lộ 30 tại nút An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư phê duyệt năm 2014 là 14.678 tỷ đồng, năm 2017 được điều chỉnh thành 9.668 tỷ đồng. Tháng 3/2019, Bộ GTVT bàn giao chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với dự án cho tỉnh Tiền Giang, UBND tỉnh Tiền Giang trở thành cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

C.KỲ - N.HUY